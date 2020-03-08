Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала весенние кадры, поздравив поклонников с праздником

Даша является активным пользователем сети и часто устраивает различные тематические съемки. Несколько дней назад звезда снялась в целом фотосете для косметической компании, представителем которого стала еще осенью, пишет Politeka.

В этот раз Астафьева решила показать два довольно ярких фото на своей странице в Инстаграм, чтобы не только привлечь внимание к своей персоне, но еще и поздравить поклонников стильным образом. На первом фото звезда оказалась в ванной, доверху усыпанной цветами, а вот на втором сверкнула спортивной фигурой в телесного цвета белье.

«Наша #dreamteam максимально передаёт в образах новой кампании для @hydropeptide_ukraine настоящую, счастливую женщину! Натуральную, умеющую ценить красоту не только сегодня, но и в будущем) А самое главное, мы все любим и бережём животных и природу💚», - написала Даша под новым постом.

Вот что ответили восхищенные пользователи:

«Красивая👍👍👍», «Невероятная🔥🔥🔥», «С Наступающим 8 марта вас дорогая 🍷👸😄🙌», «Красотуля🎉👍😉😎», «Шикарная женщина😍», «Расскажите, делаете что-то с лицом типа уколов или мезо?», «Лучший амбассадор и лучшая #dreamteam ❤️❤️❤️», «Спящая красавица....😂🙌🙌», «Цветок в цветах;)))».

Ранее мы писали, что недавно Даша Астафьева опубликовала на своей странице кадры с откровенной фотосессии. Девушка предстала перед поклонниками без одежды. Она позировала лишь в сетчатых колготках, бусах и массивном болеро с пышными рукавами. Астафьева стыдливо прикрыла руками интимное место. На голове у Даши сделали соблазнительную укладку. Образ звезда дополнила необычными очками.

Даша Астафьева стала известной благодаря своему участию в группе «Никита». Девушка покорила украинских мужчин своей красотой и идеальной фигурой. Она неоднократно снималась для обложек мужских журналов, а однажды даже попала на обложку юбилейного журнала Playboy. Она даже встречалась с основателем журнала Хью Хефнером. Астафьева была участницей украинской «Фабрики звёзд», пробовала себя в роли ведущей и актрисы.

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