Популярна українська співачка Слава Камінська, яка входить в дует «Неангели», показала, як відходить від наркозу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ну нарешті-то в мережі з'явиться підтвердження мого перебування на операційному столі 🤣 Дисклеймер: вразливим людям з тонкою душевною організацією прохання НЕ ДИВИТИСЯ відео✌🏼 Наркоз –– справа тонка ))) і судячи по моїй щасливою фізіономії, абсолютно не страшне😁, якщо звичайно ви впевнені у своєму анестезиологе❤️ Завжди хотіла подивитися на себе з боку. Кажуть, що коли людина відходить від наркозу, він справжній, без соціальних масок, як кажуть, «бути, а не здаватися», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Камінська також попросила передплатників не придумувати діагнози, а вибрати один з її варіантів.

«Діагнози прохання не вигадувати, доктор вже все поставив до вас. Можете розкрити таємницю золотого ключика, вибравши варіант відповіді з перерахованих нижче: 1. Змінила стать (або стелю, поки не визначилася). 2. Ліпосакція (кістки теж змащені жиром, а я люблю скрипіти). 3. Вирішила виспатися (якісним глибоким сном). 4. Видалила зайві ребра, щоб бути худіша Вікі 🤣 І тирити речі у Лаури. 5. Повернула цноту. Життя з чистого аркуша, так сказати👑. 6. Виривала гланди –– старі мені просто набридли. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш варіант. Поставтеся до вибору серйозно, наркоз –– це не жарти», - підкреслила вона.

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