48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, донька артистки Алли Пугачової, стривожила відеозверненням
Як передає Politeka.net, Орбакайте поділилася у своєму мікроблозі в Instagram роликом, раптово оголосивши про перенесення всіх своїх виступів (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Артистка з'явилася в машині: на ній куртка темного кольору, футболка гірчичного відтінку з принтом та великі сонцезахисні окуляри з фіолетовим склом.
"Дорогі друзі, дуже неприємні погані новини для мене, моїх глядачів, шанувальників... Скасували вистави, концерти на найближчі місяці... Але я дуже сподіваюся скоро зустрітися", - говорить в кадрі Крістіна.
У підписі до відео співачка пояснила причину: "Із-за ситуації, що склалася у зв'язку із зростаючою загрозою поширення вірусу у всьому світі мої вистави та концерти перенесені! Обов'язково повідомлю про нові дати... здоров'я і терпіння всім🙏❤️😷"
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Шанувальники висловили свої переживання з приводу ситуації, більше 80 000 раз оцінивши цей пост за кілька годин. А деякі зазначили, що з кожним роком Орбакайте все більше стає схожою на свою матір.
"Як ви тут на маму схожі😍"
"Ви стали дуже схожі на маму🌺"
"Христино, Ви молодець! Сильне рішення! Нехай у всіх все буде добре!"
"Найголовніше здоров'я,бережіть себе,а вистави почекають😊"
"Мені так погано стало, коли сказали, що концерт перенесли.Але я все одно вірю, що він відбудеться і з нетерпінням чекаю зустрічі з тобою 😘"
Раніше ми повідомляли, що Орбакайте на записі нової пісні переплутали з Примадонною. Крістіна наділа кардиган (прям, як любить її мати) і зняла себе поряд з мікрофоном.
"Коли записуєш нову пісню, завжди хочеш для неї щасливої долі 🙌", - підписала кадр артистка.
Шанувальники оцінили фото: "Яка прекрасна новина! Вже з нетерпінням чекаємо! 😉😘"; "Посмішка👍!"; "Ваууу! Це несподівано 😻, будемо чекати!!!! 💝"; "Ви стали більше схожі на маму!!! Просто близнюки!!!!"
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Також Politeka писала, що Пугачову у відвертому вбранні застукали поруч з відомим співаком, рідкісні кадри.