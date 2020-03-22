Тодоренко с мужем показала, как просыпается по утрам

Муж популярной ведущей Регины Тодоренко и певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимным семейным кадром из постели

Соответствующее фото артист разместил в Instagram, передает Poliiteka.net

На новом снимке музыкант показал, как они просыпаются с супругой и продемонстрировал их сонные лица.

Поклонники тут же отреагировали на увиденное и написали множество комментариев в адрес молодого семейства, отметив что они очень похожи.

«Вы похожи😍», «Сонные родители😂❤», «Утятки наши», «Карантин, был нам всем необходим!!!!», «Лапулечки 😘доброго утра и хорошего дня 💪🏻😘», «Доброе утро. Какие прикольные 👍», «Аааа, как мило 💗💗», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, Регина напугала фанатом "изуродованным" внешним видом. Певица использовала одну из фишек в графическом редакторе, чтобы "растянуть" себе лицо - получилось действительно ужасающе.

"Подсели на булки? Да - нет", - подписала кадр Тодоренко, призывая пользователей проголосовать. Учитывая, что большинство людей в мире сейчас сидят дома на карантине из-за коронавируса, звезда решила поинтересоваться, как там обстоят дела у ее фанатов с лишним весом.

Также мы рассказывали, как Регина поделилась видео в Инстаграм, на котором плавает вместе с годовалым сыном в бассейне. Трогательный ролик с улыбающимися мамой и малышом, довел многих до слез.

"Это самое прекрасное видео❤️😍"; "Я разревелась 😃", - писали в комментариях.

Напомним, Тодоренко застукали за странным занятием вместе с коллегами

А еще Politeka писала, что Тодоренко не удержала главное достоинство в серебряном платье