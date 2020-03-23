Известная певица Тина Кароль устроила уютный отдых на улице вместе с самым близким человеком

Артистка не так давно рассказала о том, что вынуждена была забрать своего единственного сына Вениамина из Лондона, поскольку учеба мальчика была временно приостановлена из-за карантина. Таким образом Тина смогла встретиться с ребенком гораздо раньше планируемых каникул, сообщает Politeka.

Как известно, артистка очень редко видит своего ребенка, именно поэтому возможность побыть с ним вдвоем дома - большая редкость. В частности, из-за того, что рабочий график самой певицы также очень насыщенный.

Однако сейчас, после отмены концертов и многих мероприятий, звезда с удовольсвием проводит время дома с ребенком и присоенидилась к своеобразному челленджу под названием "БудьВдома", который поддержало уже много артистов.

Так, на представленному видео, который опубликовали на странице "ФанТины", звезда в домашнем виде обратилась к поклонником, приобщив к своему обращению и отдыхающего Вениамина. В конце ролика артистка заботливо обняла ребенка и счастливо рассмеялась.

Также артистка решила показать в разделе Стори в Инстаграм, как проходят ее репетиции с участниками шоу "Голос" в дистанционном режиме.

Как известно, после объявления о карантине из-за эпидемии коронавируса, звезда вынуждено отменила несколько концертов ,приостановила множество работ и, будучи одним из членов жюри песенного шоу, вынуждена общаться с участниками в дистанционном режиме через видеосвязь.

На фан-странице Тины в Инстаграм также появилось фото, сделанное во время репетиции Тины с участниками "Голоса". Артистка позировала без макияжа в теплой кофте с принтом и с распущенными волосами.

Стоит отметить, что без косметики и ярких укладок Тина выглядит еще моложе, чем во время стильных фотосессий. Об этэом поклонники написали под постом в Инстаграм "ФанТины".

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