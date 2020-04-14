Мама Дана Балана, Людмила, устроила настоящее шоу и вызвала бурю эмоций у певицы Тины Кароль

Как сообщает Politeka.net, 13-го апреля, состоялся новый эфир популярного шоу "Голос". На него пожаловала неожиданная гостья - Людмила Балан, которая тоже выступила на сцене. На фан-странице Тины Кароль в Instagram появилось видео, на котором звезда буквально визжит от нахлынувших эмоций (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Звездная гостья, которая у себя на родине стала популярной певицей, спела украинскую песню «Горіла сосна, палала», которую обычно поют молодожанам на свадьбе. Тина Кароль так заслушалась, что не заметила подошедшего Дана Балана. А когда тренер коснулся ее спины, певица испугалась и завизжала от неожиданности.

Выступление Людмилы до глубины души поразило не только зрителей, но и опытных исполнителей. Песня особенно растрогала Дана Балана и Тину Кароль - на видео можно заметить, что знаменитости, которым приписывают роман, едва сдерживают слезы. Их эмоции только подогрели слухи о любовных отношениях пары.

Не ускользнули они и от внимания пользователей сети, которые оставили много комментариев:

"Чуть не розплакалась коли звучала "Горіла сосна"; "Мама Дана _женщина праздник!!! Браво"; "Это было так мило 🥺👉🏻👈🏻😻"; "Незабываемо"; "Какая красивая семья😍😍😍😍😍😍 Фантина, спасибо что выставляете столько классных моментов!)".

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте.

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