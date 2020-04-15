Регина озадачила видео с Ивлеевой, показав, как пострадала от электрошокера

Регина Тодоренко показала, как пострадала от собственного мужа вместе с Настей Ивлеевой

После того, как во многих странах был введен режим карантина, а границы закрыли, звезды отменили концерты, массовые мероприятия и съемки собственных проектов. Ведущая Регина не стала исключением, хотя артистка долгое время и не отменяла съемки, она приняла участие в популярной инициативе в последнее время. Регина решила пообщаться с близкой коллегой Настей Ивлеевой, пишет Рoliteka.net.

Звезды тревел-шоу "Орел и Решка" предстали в домашнем виде во время прямого эфира в Инстаграм.

Как известно, сама Настя уже давно приглашает различных коллег к себе на прямые эфиры, а также проводит с ними конкурсы с наказаниями для проигравших. Тодоренко досталась от Ивлеевой не только порция провокационных вопросов, но еще и весьма странное наказание.

Во время беседы звезды постояли в планке, пользовались ножом, чтобы нанизать на них фрукты и даже искали монеты в тазике с майонезом. Однако, в виде наказание девушки получали удары электрошокеромот собственных мужей: либо Влад Топалов, либо рэпер Элджей периодически «давали разряд» по рукам девушки.

Не обошлось и без курьезов: Настя узнала о том, как изменилась интимная жизнь Тодоренко после рождения сына, на что получила неоднозначный ответ.

«Жизнь изменилась. Ее нет! Она настолько стала другая, что совсем исчезла», - отметила артистка.

Ранее Регина показала, как позировала в весьма неудачном образе – высоких шортах серого цвета из кожи, полностью скрывших ее фигуру, и малиновом топе который сделал талию певицы квадратной.

Причем в ролике певица и ведущая предусмотрительно попыталась скрыть лишнее под пиджаком. Тем не менее, засветила лишнее артистка тогда, когда задрала ногу перед лицом коллеги - Клавы Коки, ставшей гостьей шоу.

Отметим, несколько дней назад под подобным постом сама звезда поняла, что образ неудачный, но тем не менее решила выставить ролик и сострить в подписи под роликом:

«#пятницасрегиной Срочно на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратная Регина, зачем ногу задираешь, тьфу, толстуха»», - саркастично отметила певица.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

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