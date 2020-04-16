Бывшая участница знаменитого шоу "Холостяк" Наталья Масленникова раскрыла пикантные секреты со съемок проекта

На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка решила признаться о курьезных происшествиях, о том, как происходят съемки и даже рассказала немного о запретах, касающихся самого шоу. Не обошлось и без темы оплаты «работы» девушек на шоу, пишет Politeka.net.

Так, Наталия решила рассказать, что же происходит на шоу «Холостяк», который смотрят миллионы телезрителей, но никто не знает из поклонников, что же скрывают «за кулисами». По словам девушки, за участие в проекте девушкам не платят, сами они тоже никому и ничего не платили:

«Все на добровольной основе. Хотя за такой стресс пару тысяч можно и подкинуть 😄», - в шутку отмечает молодая звезда.

При этом она заявляет, что они вынуждены сами себе готовить, ведь «на проекте нет своры мишленовских поваров - все своими руками 👐🏻».

«На проекте до определенного времени мы не читаем книги, чтобы сконцентрироваться на происходящем. Меня возможно убьёт мой редактор, но я втихаря закупилась кроссвордами и каждый вечер перед сном занимаюсь предотвращением деградации 🧠🙈».

Любого рода отношения с мужским полом нежелательны, поэтому общение девушек с оператором или режиссерами не приветствовалось.

«После российского Холостяка с @egorkreed ходит пословица, что на каждом проекте есть минимум одна девушка, которая закрутит с оператором 😅», - шутливо заявляет Наталия.

Съемки первого эфира, самого начала церемонии, продлилась в общей сложности целых 40 часов!

«Это без учёта того, что с самого утра мы просыпаемся, нас красят визажисты, одевают стилисты и съёмка начинается ближе к ночи. 40 часов съёмки и потом заселение в дом. За это время я успела умереть и воскреснуть 2 раза к ряду ✝️», - комментирует первый эфир звезда.

Также она объяснила, что все наряды для первой вечеринки шьют под заказ, а команда проекта во время первой церемонии насчитывала более 150 человек на съёмочной площадке. При этом во время съемок участникам не забывают раздавать приятные мелочи, чтобы облегчить процесс съемок, будь то согревающие стельки для ног или коктейли.

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