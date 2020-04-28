Певица, актриса и модель Даша Астафьева сделала неожиданное признание и показала фото, которое не оставило равнодушными многих

Даша регулярно пополняет свой профиль в Инстаграм новыми кадрами, чтобы привлечь внимание аудитории к собственной персоне. Отметим, ее фото часто бывают довольно откровенными.

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Но на этот раз она предстала в скромном синем платье, дополнив образ ювелирными украшениями. Звезда отдала предпочтение сдержанному макияжу.

«Мне 34 года, и я рада, что выгляжу на свой возраст!», - написала Астафьева.

При этом она призналась, что раньше имела проблемы с кожей.

"Я искренне за качественный домашний уход, и за ответственность перед окружающей средой", - добавила звезда.

Отметим, заявление артистки вызвало бурную реакцию фолловеров. В комментариях начали спорить о том, на сколько лет выглядит Астафьева. Также поклонники традиционно расхвалили внешность звезды.

«Ты обманываешь, Дашь, выглядишь на 20», «Вы женщина без возраста. Всегда прекрасны», «Вы похожи 33 года», «На 25», «34?я думал 23», «Вы очень красивая девушка, вы красавица», «С черными волосами богаче смотритесь», «Отличная прическа», «Очень красивая женщина...», «Очень необычно», - пишут в комментариях.

Отметим, на прошла мимо поста Астафьевой и украинская ведущая Екатерина Осадчая. Она не сдержась и отреагировала «лайком» на сообщение артистки.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире.

Также Politeka писала, что Астафьева в образе мрачной дивы соблазнила загадочного красавца.

Кроме того Politeka сообщала, что Астафьева в одних трусах растянулась в необычной позе.