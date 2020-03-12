Пандемия коронавируса: появилось срочное заявление ВОЗ, количество жертв стремительно растет

Новый штамм коронавируса Covid-19 получил новый статус от Всемирной организации здравоохранения, в связи с чем страны призывают активно бороться с ним.

«Согласно нашему выводу, Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию», - говорится в сообщении.

При этом в ВОЗ уточнили, что статус пандемии не меняет их прогноза относительно опасности нового штамма коронавируса. Также это не освобождает власти стран от обязанностей противодействовать болезни.

«Мы никогда раньше не видели пандемии, вызванной #коронавирусом. И мы никогда прежде не видели пандемии, которую можно было бы контролировать одновременно. ВОЗ работает в режиме полного реагирования с тех пор, как мы были уведомлены о первых случаях заболевания», - говорится в сообщении.

Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом в Австралии

63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, написал актер в Instagram.

Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура. Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус, и они оказались положительными ", – написал знаменитый актер.

В заявлении киностудии Warner Bros. говорится, что компания сотрудничает с властями Австралии, чтобы установить тех, кто мог контактировать с заболевшим актером.

Украинцы штурмуют магазины и бегут из городов

Украинцы активно обсуждают возможную эпидемию коронавируса в стране, в то время как в Германии готовятся к тому, что болезнь может поразить 70% населения.

С таким неутешительным заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она обратила внимание на то, что врачи до сих пор не изобрели лекарства от смертоносного вируса, зародившегося в Китае.

Украинцы активно обсуждают ее слова и ситуацию в целом. При этом некоторые планируют переждать эпидемию, спрятавшись от вируса в сельской местности.

В то же время киевляне уже начинают сметать все с полок магазинов на фоне новостей о карантине в Украине. Соответствующие кадры появляются в соцсетях. Отмечается, что в столичных магазинах к вечеру образовались огромные очереди.

НБУ предупредил украинцев о резком скачке курса валют, доллар беспощаден: что будет с гривной

Курс валют в Украине 12 марта резко удивит всех, гривна сдаст позиции по всем фронтам.

Так, за сто долларов нужно будет отдать 2562,4 гривны (+31,05). Еще хуже ситуация будет обстоять с курсом евро: за сто купюр придется отдать 2904,99 гривен (+30,83).

Кроме того, в НБУ также уточнили, что к средине прошлого дня доллар торговался по 2558,01 гривне.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.