Пандемия коронавируса: появилось срочное заявление ВОЗ, количество жертв стремительно растет
Новый штамм коронавируса Covid-19 получил новый статус от Всемирной организации здравоохранения, в связи с чем страны призывают активно бороться с ним.
«Согласно нашему выводу, Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию», - говорится в сообщении.
При этом в ВОЗ уточнили, что статус пандемии не меняет их прогноза относительно опасности нового штамма коронавируса. Также это не освобождает власти стран от обязанностей противодействовать болезни.
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«Мы никогда раньше не видели пандемии, вызванной #коронавирусом. И мы никогда прежде не видели пандемии, которую можно было бы контролировать одновременно. ВОЗ работает в режиме полного реагирования с тех пор, как мы были уведомлены о первых случаях заболевания», - говорится в сообщении.
Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом в Австралии
63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, написал актер в Instagram.
Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.
"Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура. Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус, и они оказались положительными ", – написал знаменитый актер.
В заявлении киностудии Warner Bros. говорится, что компания сотрудничает с властями Австралии, чтобы установить тех, кто мог контактировать с заболевшим актером.
Украинцы штурмуют магазины и бегут из городов
Украинцы активно обсуждают возможную эпидемию коронавируса в стране, в то время как в Германии готовятся к тому, что болезнь может поразить 70% населения.
С таким неутешительным заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она обратила внимание на то, что врачи до сих пор не изобрели лекарства от смертоносного вируса, зародившегося в Китае.
Украинцы активно обсуждают ее слова и ситуацию в целом. При этом некоторые планируют переждать эпидемию, спрятавшись от вируса в сельской местности.
В то же время киевляне уже начинают сметать все с полок магазинов на фоне новостей о карантине в Украине. Соответствующие кадры появляются в соцсетях. Отмечается, что в столичных магазинах к вечеру образовались огромные очереди.
НБУ предупредил украинцев о резком скачке курса валют, доллар беспощаден: что будет с гривной
Курс валют в Украине 12 марта резко удивит всех, гривна сдаст позиции по всем фронтам.
Так, за сто долларов нужно будет отдать 2562,4 гривны (+31,05). Еще хуже ситуация будет обстоять с курсом евро: за сто купюр придется отдать 2904,99 гривен (+30,83).
Кроме того, в НБУ также уточнили, что к средине прошлого дня доллар торговался по 2558,01 гривне.
Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.
Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.
Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.