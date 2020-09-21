Доктор наук и профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Петр Масляк назвал "д*бильными" людей, которые не способны выучить государственный язык

Как передает Politeka, такое мнение он высказал на своей странице в соцсети.

"Очередная ликвидация национальной неграмотности от профессора Масляка. Почему все развитые государства мира для получения гражданства ввели экзамен на знание государственного языка? Почему самые развитые из них к нему добавили еще и экзамены на знание истории и географии своей страны. Почему? Нечего делать? Они чего-то не понимают, или наоборот? Да все совершенно просто. Человек, который не способен освоить государственный язык страны, в которой живет или собирается жить, является д*бильным. А д*билы нигде не нужны. Кроме, конечно, постсоветских стран", - заявил Масляк.

Он напомнил, что Советский Союз в последние годы его существования даже газета "Правда" называла "страной дураков". Однако СССР уже давно распался, но дураков, по словам Масляка, меньше не стало.

"Более того, миллионы умных, образованных и конкурентоспособных людей уехали за границу. Вследствие этого концентрации дураков на квадратный километр территории возросла еще больше. Это неопровержимый факт. Поэтому все страны бывшего СССР сейчас проигрывают в социально-экономическом развитии даже Монголии и Вьетнаму", - написал Масляк.

При этом наибольшая концентрация этого "контингента", по словам профессора, наблюдается в "Московии".

"Поэтому сейчас все более или менее вменяемые страны пытаются дистанционироваться от Московии. А московский язык как раз и является инструментом д*билизации соседей. Для этого используется "пятая колонна" с ее лозунгом "для дураков", "а какая разница", - подчеркнул Масляк.

Он также отметил, что именно по этим причинам "слуги народа" в лице Дмитрия Разумкова пытаются внести изменения в Закон о языке.

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