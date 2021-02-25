Прохождение колонн из Российской Федерации в оккупированный Луганск мимо официальных контрольно-пропускных пунктов свидетельствует не о гуманитарном, а о военном компоненте. Именно это происходит на оккупированной территории. Данные, которые оглашались украинским разведывательным обществом, были подтверждены миссией ОБСЕ.

Такое мнение высказал политический эксперт, сопредседатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в своем блоге.

«Информация о прохождении этой колонны заинтересовала и наших западных партнеров. Представитель США в ОБСЕ говорил, что эта колонна, которая прошла на линии условной границы Украины и РФ, вызвала обеспокоенность», - сказал Снегирев.

На момент прохождения колонны в 9 районах Луганской области была выключена телефонная связь. Это, по мнению Снегирева, комплекс оперативных мероприятий спецслужб так называемой ЛНР с целью исключить утечку о прохождении колонны и характер передислокации. После обнародования информации в СМИ в ведущих украинских каналах боевики запретили работу миссии ОБСЕ на границе, в частности, КПП Изварино и Должанский.

«То есть боевики намерены скрыть дальнейшие передислокации из РФ на территорию Луганска живой силы. Происходит так называемая ротация отпускников. Живая сила заезжает на оккупированные территории, а из Луганска на территорию РФ выезжают те, кто прошел срок так называемой службы», - объясняет Снегирев.

Он приводит и другие факты. Так «Права справа» сообщала, что на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей происходят командно-штабные учения, что подтвердилось наблюдениями миссии ОБСЕ.

Позже было зафиксировано около 130 случаев нарушения режима тишины, в основном на сахановско-первомайском направлении. Подтверждается информация о работе российского РЭП.

«Весь комплекс информации, которая дается в целом с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, нашел свое подтверждение», - отметил Снегирев.

Ранее Politeka сообщала, что Снегирев заявлял, что в гибридной войне надо отвечать гибридными действиями.

Также политолог считает, что давление на Российскую Федерацию из-за возможности расширения Нормандского формата не имело никаких последствий.