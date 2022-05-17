Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал жителей не верить в обещания оккупантов о компенсации за разрушенное жилье и не возвращаться в город. По словам мэра, фактически нет запрета на въезд в город, однако выбраться оттуда будет крайне сложно. Об этом Бойченко рассказал эфире всеукраинского телемарафона.
"Мы должны понимать, что ограничений на возвращение нет, но мы также должны понимать, что въехать можно – выехать очень сложно. Надо потом будет проходить эти пытки, фильтрационные центры, получать справки, и это новый опыт, который, к сожалению, очень грустный", - отметил мэр.
По его словам, сейчас российские оккупанты активно заманивают мариупольцев в город, обещая людям компенсации за разрушенное жилье.
"Те разговоры, которые сегодня есть, что российские войска предлагают приезжать и получить компенсационные выплаты за поврежденное имущество, - это бред и ложь. Потому что город почти разрушен – 90% жилого сектора повреждено, 70% - это прямое попадание, 50% превратили россияне в пепел", - сказал мэр.
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Он также добавил, что оккупанты придумали коварный план – заманить людей в Мариуполь, а потом торговаться в отношении эвакуационных миссий. "Это ловушка, надо это понимать", - подчеркнул Бойченко.
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