Мероприятие прошло по инициативе Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW, в которой приняло участие более 200 участников – представителей органов власти, общественности, ученые, эксперты, представители бизнеса.

Со своими предложениями выступил Николай Томенко, председатель Наблюдательного совета НУБиП, Председатель Комитета ВРУ по экологической политике, природопользованию и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы (2014-16 гг).

«Уточнение задач Национальной экологической стратегии до 2030 г. учитывая правовой режим военного положения. Обоснование «Экоцида РФ против Украины» как уголовного преступления. Активизация работы Министерства окружающей среды по защите национальных биорезерватов, которые находятся на временно оккупированной территории через механизм сотрудничества с ЮНЕСКО (например Аскания-Нова). Расширение полномочий Госэкоинспекции путем передачи ей функций контроля Госагенств и службы лесных ресурсов, водных ресурсов и геологии и недр. Целесообразность подчинения Госэкоинспекции Кабинета министров Украины. Определение параметров оперативности проверок предприятий-загрязнителей во время войны», – отметил Николай Томенко.

Людмила Цыганок, президент Ассоциации PAEW во вступительном слове обратилась к присутствующим в зале и в онлайн:

«Не секрет, что под соусом «все хорошо, против всего плохого» именно во время войны удобно протягивать множество очень сомнительных решений. Концепция от Минокружения сегодня – очередная попытка сымитировать реформу, подменяя понятие, предлагая «реформу» без дорожной карты и еще более усугубляя кризис. Берем экологический контроль.

Станет ли кто-то спорить, что:

Абсолютно нет системы госэкоконтроля, нет основного закона, а существующие НПА полны неоднозначных положений и норм

Годами ДЭИ выполняет роль карательного органа, отсутствует превентивная функция

Дублирование полномочий и, как следствие – давление на бизнес

Полное отсутствие доверия к госоргану?

Изменения нужны? Конечно!!! Только годами продолжаются дискуссии! Есть ли у нас новых 2 млрд грн на ошибочные шаги, ведь предыдущие действия Правительства с 2018 года привели именно к таким затратам из бюджетов разных уровней!

И вот каждый новый министр начинает реформу, начинает искать средства для новой Концепции…

В частности, ни проект Концепции, ни сопроводительные документы не содержат информации о:

– необходимости и обоснованности предлагаемых изменений;

– системности, в т.ч. в контексте с Белой и Зеленой книгой реформирования системы государственного надзора (контроля), Плана мер по реализации Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, одобрен распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.05.2018 № 352;

– научного обеспечения;

ресурсной обеспеченности предложенного реформирования, результатов необходимых финансово-экономических расчетов, связанных с реализацией изменений, учета необходимого финансирования в Государственном бюджете на 2024 год», – отметила Людмила Цыганок.

Почему Концепция реформирования системы государственного надзора в сфере защиты окружающей среды от Минсреды не содержит никаких аргументов в пользу такого решения? Ответ на этот вопрос участникам так и не предоставила Елена Крамаренко, заместитель министра Минсреды.

Елена Криворучкина, народный депутат, заместитель председателя экокомитета акцентировала:

«Реформа не должна стать очередным изменением «вывесок», а должна происходить согласно европейским принципам и требованиям. Поэтому я создала международную рабочую группу при Экокомитете, чтобы экспертно подготовить качественные решения, которые принципиально изменят ситуацию.

Разработка качественных, эффективных реформ основывается, в первую очередь, на анализе предварительных результатов, проработке причин прошлых неудачных попыток и ошибок. Напомним, что предыдущая аналогичная Концепция была утверждена Кабмином в 2017 году. Выполнена ли она? Нет! Или кто-то анализировал причины невыполнения? Нет! Обратилась с соответствующим обращением к действующему Кабмину, жду ответа.

Нельзя забывать, что Госэкоинспекция на сегодняшний день является единственным органом, ответственным за фиксацию экологического ущерба вследствие вооруженной агрессии. Между ее ликвидацией и созданием новой структуры будет однозначно определенный временной лаг. И здесь у меня уже предостережение не в контексте интересов защиты окружающей среды, а в контексте интересов по защите государства во время военного положения – а не сыграет ли такая предложенная Концепция «на руку» агрессору?».





Андрей Демиденко, член Научно-технического совета Государственной экологической инспекции и Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW финализовал:

«Основным положением концепции является попытка: «создать единую интегрированную, прозрачную и эффективную систему надзора (контроля) и мониторинга состояния окружающей среды»

Полностью разделяя это положение, однако хотел бы заметить, что добавляя ДЭИ функции современного мониторинга, ее следует превратить не в природоохранную инспекцию, а в природоохранное (а лучше экологическое) агентство. Это связано с тем, что современный мониторинг включает не только традиционный наблюдательный мониторинг, но и операционный и исследовательский мониторинг, функции которых выходят за рамки надзора и контроля.

Например, в отношении мониторинга вод операционный мониторинг осуществляется для выяснения риска недостижения экологических целей, а исследовательский мониторинг осуществляется для установления причин отклонения от экологических целей, что существенно отличается от задач инспекции, однако полностью отвечает функциям таких агентств, как Европейское Экологическое Агентство и USEPA”. .

Как результат обсуждения - Более 200 специалистов единодушны в несостоятельности Концепции от министерства исправить кризис экоконтроля.





