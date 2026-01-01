Жителям советуют заранее подготовиться к графику отключения света на 2 января в Сумской области

Жителям следует ожидать графика отключения света на 2 января в Сумской области, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Сумыоблэнерго .

Работы производятся для технического обслуживания сетей. Отключения будут продолжаться с 08:00 до 17:00 в городе Ахтырка.

Улица Гоголя: дома 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 2 29, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 7 84, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 6 107А, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 127 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136А, 137, 137А, 137Б, 138, 139, 140.

А также: 141, 142, 143, 143А, 144, 145, 146, 146А, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 154А, 155, 1 157Б, 157В, 157Г, 160, 161, 162, 163, 164Б, 165, 166, 166Б, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 7 178, 179, 180, 181, 182, 182А, ​​183, 183А, 184, 185, 186, 186Б, 187, 187Б, 190, 191, 195Г, 196, 19 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 219, 221, 223, 225.

Улица Гончарная: дома 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Улица Грабовского: дома 71, 71А, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

Жителям советуют заранее подготовиться к графику отключения света 2 января в Сумской области: проверить наличие фонарей, заряженных устройств и запасов воды, если используют электрические насосы. Плановые работы обеспечат стабильность сетей и бесперебойное питание в дальнейшем.

