Робота для пенсіонерів у Київській області доступна у різних сферах, від сервісного обслуговування до кур’єрської доставки та працевлаштування в торгівлі.

Робота для пенсіонерів у Київській області включає вакансії, що пропонують гнучкий графік, стабільну зарплату та комфортні умови, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найгарячіші варіанти роботи для пенсіонерів у Київській області на платформі work.ua.

Наприклад, монтажник систем вентиляції та кондиціювання може розраховувати на офіційне працевлаштування, повне забезпечення обладнанням та автомобілем, а заробіток становить від 35 до 40 тисяч гривень.

Для цієї позиції важливий досвід та здоров’я, яке дозволяє працювати в активному темпі, а також навички взаємодії з електроінструментом і водійське посвідчення категорії В.

Також доступна робота для пенсіонерів у Київській області у сфері торгівлі та обслуговування магазинів. Наприклад, помічник продавця-консультанта в АТБ-Маркет матиме офіційне працевлаштування, стабільну зарплату 19 800 гривень, оплачувані відпустки та лікарняні.

Основні завдання включають підтримку чистоти та порядку в магазині, використання сучасних засобів для прибирання та створення безпечної та комфортної атмосфери для клієнтів.

Графік зручний і дозволяє поєднувати зайнятість з особистим життям, а також передбачає можливість кар’єрного зростання.

Ще одна популярна вакансія - кур’єр поштоматів на авто компанії Нова Пошта. Зарплата до 60 тисяч гривень, повністю оплачувані лікарняні та відпустки, медичне страхування, навчання від компанії.

В обов’язки входить доставка посилок клієнтам, підтримка автомобіля в належному стані та внесення даних у мобільний додаток. Компанія працює з ВПО, студентами, ветеранами та людьми старшого віку, пропонуючи теплий колектив і зручний графік.

