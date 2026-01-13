Робота для пенсіонерів у Київській області включає вакансії, що пропонують гнучкий графік, стабільну зарплату та комфортні умови, повідомляє Politeka.
Ми зібрали найгарячіші варіанти роботи для пенсіонерів у Київській області на платформі work.ua.
Наприклад, монтажник систем вентиляції та кондиціювання може розраховувати на офіційне працевлаштування, повне забезпечення обладнанням та автомобілем, а заробіток становить від 35 до 40 тисяч гривень.
Для цієї позиції важливий досвід та здоров’я, яке дозволяє працювати в активному темпі, а також навички взаємодії з електроінструментом і водійське посвідчення категорії В.
Також доступна робота для пенсіонерів у Київській області у сфері торгівлі та обслуговування магазинів. Наприклад, помічник продавця-консультанта в АТБ-Маркет матиме офіційне працевлаштування, стабільну зарплату 19 800 гривень, оплачувані відпустки та лікарняні.
Основні завдання включають підтримку чистоти та порядку в магазині, використання сучасних засобів для прибирання та створення безпечної та комфортної атмосфери для клієнтів.
Графік зручний і дозволяє поєднувати зайнятість з особистим життям, а також передбачає можливість кар’єрного зростання.
Ще одна популярна вакансія - кур’єр поштоматів на авто компанії Нова Пошта. Зарплата до 60 тисяч гривень, повністю оплачувані лікарняні та відпустки, медичне страхування, навчання від компанії.
В обов’язки входить доставка посилок клієнтам, підтримка автомобіля в належному стані та внесення даних у мобільний додаток. Компанія працює з ВПО, студентами, ветеранами та людьми старшого віку, пропонуючи теплий колектив і зручний графік.
