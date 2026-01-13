Работа для пенсионеров в Киевской области доступна в различных сферах, от сервисного обслуживания до курьерской доставки и трудоустройства в торговле.

Работа для пенсионеров в Киевской области включает в себя вакансии, предлагающие гибкий график, стабильную зарплату и комфортные условия, сообщает Politeka.

Мы собрали самые горячие варианты работы для пенсионеров в Киевской области на платформе work.ua.

К примеру, монтажник систем вентиляции и кондиционирования может рассчитывать на официальное трудоустройство, полное обеспечение оборудованием и автомобилем, а заработок составляет от 35 до 40 тысяч гривен.

Для этой позиции важен опыт и здоровье, позволяющее работать в активном темпе, а также навыки взаимодействия с электроинструментом и водительское удостоверение категории В.

Также доступна работа для пенсионеров Киевской области в сфере торговли и обслуживания магазинов. К примеру, помощник продавца-консультанта в АТБ-Маркет будет иметь официальное трудоустройство, стабильную зарплату 19 800 гривен, оплачиваемые отпуска и больничные.

Основные задачи включают в себя поддержку чистоты и порядка в магазине, использование современных средств для уборки и создания безопасной и комфортной атмосферы для клиентов.

График удобен и позволяет совмещать занятость с личной жизнью, а также предполагает возможность карьерного роста.

Еще одна популярная вакансия – курьер почтаматов на авто компании Новая Почта. Зарплата до 60 тысяч гривен, полностью оплачиваемые больничные и отпуска, медицинское страхование, обучение от компании.

В обязанности входит доставка посылок клиентам, поддержка автомобиля в надлежащем состоянии и внесение данных в мобильное приложение. Компания работает с ВПЛ, студентами, ветеранами и людьми старшего возраста, предлагая теплый коллектив и удобный график.

