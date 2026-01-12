Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає контроль за дотриманням правил отримання підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі продовжує надаватися в межах нового соціального проєкту, повідомляє Politeka.

Програма створена для підтримки літніх людей, які опинилися у складних життєвих умовах через війну або економічні проблеми.

Ініціатива передбачає забезпечення базових ресурсів та допомогу у переживанні холодного сезону. Пріоритет отримують домогосподарства з низьким доходом та ті, хто втратив стабільний заробіток. Особлива увага приділяється квартирам і будинкам, пошкодженим після 24 лютого 2022 року, розташованим у безпечних районах міста та області.

Серед отримувачів допомоги — люди з інвалідністю, громадяни з хронічними захворюваннями, самотні пенсіонери та особи з обмеженою рухливістю. Перевагу надають оселям, де проживає одна або дві літні особи без родинної підтримки, самотнім батькам, опікунам неповнолітніх, багатодітним сім’ям, вагітним і матерям із маленькими дітьми.

Допомогу організовують благодійні структури, зокрема «Карітас», у співпраці з муніципальними службами. Розподіл ресурсів ведеться з урахуванням реальної потреби, що дозволяє охопити найуразливіших громадян і стабілізувати їх побут.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає контроль за дотриманням правил отримання підтримки. Літнім мешканцям радять уточнювати графіки видачі заздалегідь та готувати необхідні документи, щоб скористатися послугами без затримок.

Програма також включає консультації соціальних працівників і волонтерів, які супроводжують отримувачів на всіх етапах. Фахівці допомагають зорієнтуватися у доступних видах допомоги та забезпечують не лише базові ресурси, а й відчуття соціальної підтримки у непростий період.

