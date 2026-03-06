У Київській області у 2026 році частина пенсіонерів отримує фінансову підтримку у вигляді доплат, тому розповідаємо про це більше.

Доплати для пенсіонерів у Київській області збільшилися разом із підвищенням прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Доплати у Київській області надаються непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення.

Як вказано у статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік», з 1 січня 2026 року розмір щомісячної надбавки становить 2 595 гривень.

Це зростання безпосередньо пов’язане із збільшенням прожиткового мінімуму з 2 391 гривні до 2 595 гривень. Це дозволяє громадянам компенсувати витрати на основні потреби та проживання на територіях із підвищеним рівнем ризику.

Право на отримання цих доплат у Київській області мають пенсіонери, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року.

Крім того, надбавки отримують ті особи, які мають офіційний статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Таким чином, дана підтримка спрямована на людей, які безпосередньо зазнали впливу наслідків аварії і продовжують проживати на визначених територіях.

Не всі громадяни можуть розраховувати на збільшені виплати. Вони не нараховують тим, хто після аварії виїжджав із забруднених зон і згодом повернувся.

А також - українцям, які переїхали або зареєструвалися на цих територіях вже після катастрофи. Якщо людина виїжджає з території відселення або офіційно працює поза межами зони, нарахування припиняють автоматично.

Контроль за цим процесом здійснюють державні реєстри, що дозволяє уникати помилок і забезпечує точність системи соціальної підтримки.

