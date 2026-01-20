Подорожчання проїзду в Одеській області торкнулося одного з найбільш завантажених міжміських напрямків, тому розповідаємо деталі.

Подорожчання проїзду в Одеській області означає суттєве зростання вартості квитка на маршруті №560 Білгород-Дністровський - Одеса, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Одеській області офіційно відбулося з 10 січня 2026 року. У межах оновленого тарифу вартість поїздки збільшилася з 160 до 200 гривень.

Це означає додаткові витрати для пасажирів, які регулярно користуються цим напрямком. Маршрут традиційно з’єднує Білгород-Дністровський з Одесою і завершується на автостанції Старосінна, забезпечуючи стабільний рух між містами протягом усього дня.

Факт, що подорожчання проїзду в Одеській області торкнулося цього маршруту, став особливо помітним для мешканців населених пунктів, які щодня їздять до Одеси на роботу або навчання.

Саме ці пасажири створюють основний потік, оскільки маршрут №560 вважається одним з найпопулярніших і стабільно заповнених у регіоні.

Диспетчери пояснюють, що нові тарифи зумовлені економічними умовами перевізника та підвищенням витрат на утримання та експлуатацію рухомого складу. Саме це, за їхніми словами, зробило перегляд вартості поїздки неминучим.

Попри те що підняття тарифів торкнулося значної кількості пасажирів, маршрут продовжує працювати у звичному режимі та має стабільний графік.

Відправлення з Білгорода-Дністровського здійснюються щодня о 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50 та 18:00.

Відправлення з Одеси (АС Старосінна) - о 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 та 20:00.

