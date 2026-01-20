Подорожание проезда в Одесской области затронуло одно из самых загруженных междугородных направлений, поэтому рассказываем детали.

Подорожание проезда в Одесской области означает существенный рост стоимости билета на маршруте №560 Белгород-Днестровский – Одесса, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Одесской области официально произошло с 10 января 2026 года. В пределах обновленного тарифа стоимость поездки увеличилась со 160 до 200 гривен.

Это означает дополнительные расходы для пассажиров, регулярно пользующихся этим направлением. Маршрут традиционно соединяет Белгород-Днестровский с Одессой и завершается на автостанции Старосенная, обеспечивая стабильное движение между городами в течение всего дня.

Факт, что подорожание проезда в Одесской области затронуло этот маршрут, стал особенно заметным для жителей населенных пунктов, ежедневно ездящих в Одессу на работу или учебу.

Именно эти пассажиры создают основной поток, поскольку маршрут №560 считается одним из популярнейших и стабильно заполненных в регионе.

Диспетчеры объясняют, что новые тарифы обусловлены экономическими условиями перевозчика и повышением затрат на содержание и эксплуатацию подвижного состава. Именно это, по их словам, сделало пересмотр стоимости поездки неизбежным.

Несмотря на то, что повышение тарифов затронуло значительное количество пассажиров, маршрут продолжает работать в обычном режиме и имеет стабильный график.

Отправления из Белгорода-Днестровского осуществляются ежедневно в 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13 16:00, 16:50 и 18:00.

Отправление из Одессы (АС Старосенная) - в 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 17:0 18:00, 19:00 и 20:00.

