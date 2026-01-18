Следует учесть дополнительные графики отключения света на неделю с 19 по 25 января в Запорожье.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 19 по 25 января коснутся ряда адресов из-за работ энергетиков в городе, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют в «Запоріжжяобленерго».

В связи с плановыми работами часть жителей временно останется без электроснабжения. Графики отключения света в Запорожье на неделю с 19 по 25 января будут действовать по десяткам адресов.

19.01.2026 с 9 до 16 часов из-за ремонта электрооборудования будут действовать ограничения по следующим адресам:

Алмазна: 64, 66, 70, 85-91

Анатолия Соловяненка (Адмірала Ушакова): 77-93, 88-98

Благовищенська (Иллича): 27-31, 31г, 4кв.1, 6-20

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 101, 89-99, 103-121, 112-118, 122-144

Володымыра Украмнця (Новокузнецька): 36, 36 (9 пов) п.1,2, 36 (9 пов) п.3,4, 36 а (9 пов) п.1,2, 36А, 40а, 44, 44 (9 пов) п.3,4, 61, 36а, 36б

Зразкова: 36-48

Ормльська (Камська): 6, 8

Передова: 19-35, 20-36

Покровська (Свердлова): 11

Початкова: 19, 32, 33

Поштова: 21

Святого Мыколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 8

Стешенка: 15, 17

Фмнансова: 23-35, 14-26

Човнова: 10-24

Чудова: 46-64, 39-57

пр. Соборный: 29

20.01.2026 с 9:30 до 15:30 обесточат дома, находящиеся на следующих улицах:

Видминна: 16-22, 19-25

Досягнень: 1-13, 2-16

Зразкова: 1-47, 2-30, 18, 34, 35

Лыжна: 1, 3

Морфлотська: 80-82

Передова: 18

Початкова: 18-26, 21-25

Футбольна: 10-16, 15-21

21.01.2026 запланирован блок отключений Он продлится с 10:00 до 16:00 по адресам, обнародованным на официальном сайте энергокомпании:

Автострадна: 113

Вуглегирська: 128, 55-93, 99-105, 56-126, 130, 132

Заполярна: 38, 39, 39а

Перспектывна: 3, 5, 7

Финальна: 2, 6

Фундаментальна: 3

шосе Пивничне: 22Д

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запоріжжяобленерго».

Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света на неделю с 19 по 25 января в Запорожье.

