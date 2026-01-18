Графики отключения света в Запорожье на неделю с 19 по 25 января коснутся ряда адресов из-за работ энергетиков в городе, сообщает Politeka.net.
Такую информацию предоставляют в «Запоріжжяобленерго».
В связи с плановыми работами часть жителей временно останется без электроснабжения. Графики отключения света в Запорожье на неделю с 19 по 25 января будут действовать по десяткам адресов.
19.01.2026 с 9 до 16 часов из-за ремонта электрооборудования будут действовать ограничения по следующим адресам:
- Алмазна: 64, 66, 70, 85-91
- Анатолия Соловяненка (Адмірала Ушакова): 77-93, 88-98
- Благовищенська (Иллича): 27-31, 31г, 4кв.1, 6-20
- Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 101, 89-99, 103-121, 112-118, 122-144
- Володымыра Украмнця (Новокузнецька): 36, 36 (9 пов) п.1,2, 36 (9 пов) п.3,4, 36 а (9 пов) п.1,2, 36А, 40а, 44, 44 (9 пов) п.3,4, 61, 36а, 36б
- Зразкова: 36-48
- Ормльська (Камська): 6, 8
- Передова: 19-35, 20-36
- Покровська (Свердлова): 11
- Початкова: 19, 32, 33
- Поштова: 21
- Святого Мыколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 8
- Стешенка: 15, 17
- Фмнансова: 23-35, 14-26
- Човнова: 10-24
- Чудова: 46-64, 39-57
- пр. Соборный: 29
20.01.2026 с 9:30 до 15:30 обесточат дома, находящиеся на следующих улицах:
- Видминна: 16-22, 19-25
- Досягнень: 1-13, 2-16
- Зразкова: 1-47, 2-30, 18, 34, 35
- Лыжна: 1, 3
- Морфлотська: 80-82
- Передова: 18
- Початкова: 18-26, 21-25
- Футбольна: 10-16, 15-21
21.01.2026 запланирован блок отключений Он продлится с 10:00 до 16:00 по адресам, обнародованным на официальном сайте энергокомпании:
- Автострадна: 113
- Вуглегирська: 128, 55-93, 99-105, 56-126, 130, 132
- Заполярна: 38, 39, 39а
- Перспектывна: 3, 5, 7
- Финальна: 2, 6
- Фундаментальна: 3
- шосе Пивничне: 22Д
Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запоріжжяобленерго».
Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света на неделю с 19 по 25 января в Запорожье.
