Новий графік руху транспорту в Сумській області і порядок пересадок можуть уточнюватися з урахуванням оперативної ситуації.

Новий графік руху транспорту в Сумській області введено на тимчасовий період у зв’язку з ускладненою безпековою ситуацією, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграмм.

Повідомляється про тимчасову організацію комбінованого руху на території Сумської області по 21 січня.

У зв’язку з ускладненою безпековою ситуацією та пошкодженнями об’єктів залізничної інфраструктури, спільно з місцевими органами влади запроваджено комбінований формат перевезень — поїзд плюс автобус. Новий графік руху транспорту в Сумській області дозволить забезпечити безперервне транспортне сполучення для пасажирів та мінімізувати незручності під час поїздок.

Автобусне сполучення наразі організовано на маршруті Конотоп – Кролевець – Шостка з відправленням о 21:00. Автобуси узгоджені з проїзду регіонального поїзда №896 Фастів – Конотоп.

На зворотному напрямку Шостка – Конотоп автобуси вирушатимуть о 04:20 з пересадкою на регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів.

Також повідомляється, що передбачено автобусне сполучення на ділянці Кролевець – Конотоп з відправленням о 05:30, синхронізоване з поїздом №895 Конотоп – Фастів.

Окрім цього, курсуватимуть автобусні шатли на маршруті Конотоп – Шостка з відправленням о 08:50.

Пасажирам радять уважно стежити за інформаційними повідомленнями та слухати оголошення поїзних бригад безпосередньо на місцях, адже новий графік руху транспорту в Сумській області і порядок пересадок можуть уточнюватися з урахуванням оперативної ситуації (тобто змінюватись в залежності від ситуації).

