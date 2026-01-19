Новый график движения транспорта в Сумской области и порядок пересадки могут уточняться с учетом оперативной ситуации.

Новый график движения транспорта в Сумской области введен на временный период в связи с усложненной ситуацией безопасности, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмме.

Сообщается о временной организации комбинированного движения на территории Сумской области до 21 января.

В связи с усложненной ситуацией безопасности и повреждениями объектов железнодорожной инфраструктуры, совместно с местными органами власти введен комбинированный формат перевозок — поезд плюс автобус. Новый график движения транспорта в Сумской области позволит обеспечить непрерывное транспортное сообщение пассажирам и минимизировать неудобства во время поездок.

Автобусное сообщение организовано на маршруте Конотоп – Кролевец – Шостка с отправлением в 21:00. Автобусы согласованы с проездом регионального поезда №896 Фастов – Конотоп.

На обратном направлении Шостка – Конотоп автобусы будут отправляться в 04:20 с пересадкой на региональный поезд №895 Конотоп – Фастов.

Также сообщается, что предусмотрено автобусное сообщение на участке Кролевец – Конотоп с отправлением в 05:30, синхронизированное с поездом №895 Конотоп – Фастов.

Кроме того, будут курсировать автобусные шаттлы на маршруте Конотоп – Шостка с отправлением в 08:50.

Пассажирам советуют внимательно следить за информационными сообщениями и слушать объявления поездных бригад непосредственно на местах, ведь новый график движения транспорта в Сумской области и порядок пересадок могут уточняться с учетом оперативной ситуации (т.е. меняться в зависимости от ситуации).

