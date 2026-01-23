Граждане Украины могут самостоятельно найти бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области из-за ряда ресурсов.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области дает возможность быстро и безопасно поселиться в коммунальных заведениях социальной сферы, общежитиях или в помещениях, предоставляемых частными лицами, сообщает Politeka.

В Украине переселенцы имеют право на бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области независимо от того, нуждаются ли они в временном убежище или планируют остаться на длительное время.

Доступные варианты позволяют обеспечить безопасность и базовые условия для жизни, особенно для тех, кто вынужден был покинуть родные дома из-за боевых действий.

Для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области самостоятельно переселенцы могут обратиться в контакт-центры в нашем регионе.

Кроме государственных контакт-центров граждане могут воспользоваться онлайн-платформами для поиска крыши над головой.

Сайт «Допомагай» от волонтерского ИТ-сообщества позволяет найти временные помещения в безопасных городах Украины и за рубежом, используя фильтры для подбора.

Каждое объявление проверяется вручную для обеспечения безопасности и качества обслуживания, а при необходимости можно позвонить по телефону на горячую линию 0 (800) 332-238.

Дополнительно найти крышу над головой можно через государственный веб-ресурс «Прихисток». На сайте указано количество свободных мест в зарегистрированных помещениях разных регионов Украины.

Еще одним удобным инструментом является телеграмм-бот «Турботник» от Министерства цифровой трансформации. Через него можно найти временный дом или необходимые вещи в центрах предоставления административных услуг.

