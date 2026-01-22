В Одесской области за последний месяц зафиксировано заметное подорожание продуктов питания, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Наиболее заметно выросли цены на рыбу, морепродукты и консервы, что влияет на ежедневные расходы домохозяйств.

Среди свежемороженых рыбных продуктов скумбрия выросла в среднем до 267,97 грн за килограмм. По сравнению с декабрем 2025 года стоимость увеличилась на 13,33. Дешевле всего приобрести ее можно у Auchan — 249,90, дороже всего — в Megamarket, 295,00. Такая разница объясняется внутренней политикой сетей и разницей в поставщиках.

Живая рыба тоже подорожала. Карп обойдется в среднем 184,50 грн за килограмм, что на 10,00 больше, чем в декабре. В Auchan он стоит 159 гривен, в Megamarket - 210. Рост цен на рыбу отражает сезонные колебания и затраты на содержание и транспортировку товара.

Среди консервированных продуктов заметно выросла стоимость на кукурузу «Верес» (340 г) — средняя стоимость достигла 56,42 грн, что на 2,88 больше показателей декабря. В Novus товар продают за 44,99, в Megamarket – 68,40, а в Metro – 57,77.

Удорожание продуктов в Одесской области объясняют несколькими факторами: повышением цен на сырье, логистику и энергоресурсы. Эксперты рекомендуют потребителям сравнивать предложения разных магазинов и планировать покупки заранее, чтобы снизить влияние на семейный бюджет.

Анализ динамики цен показывает, что наиболее чувствительными остаются рыба, морепродукты и консервы. Это может изменять структуру потребительской корзины и подталкивать покупателей к экономному выбору или замене брендов на более доступные альтернативы.

В целом повышение цен на основные товары питания в регионе заставляет домохозяйства более тщательно планировать затраты и адаптироваться к изменениям рынка.

