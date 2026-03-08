Подорожчання проїзду у Вінницькій області стосується маршруту «Вінниця–Козятин» і набрало чинності, повідомляє Politeka.

У мережі з’явилося офіційне оголошення: плата за поїздку зросла до 120 гривень. Причиною підвищення називають здорожчання складових тарифу, включно з пальним, обслуговуванням транспорту та іншими витратами.

Журналісти звернулися до Вячеслава Дармороса, представника асоціації перевізників. Він підтвердив, що вартість квитка на цьому напрямку давно не переглядалася, тому зміну ціни було неможливо відкладати.

За його словами, середній тариф по регіону становить 2 гривні 40 копійок за кілометр. Маршрут з Вінниці до Козятина має протяжність 85 кілометрів. До цього часу квиток на нього коштував менше, ніж на більшість інших напрямків, що робило його одним із найдоступніших.

Для порівняння: поїздка з Вінниці до Хмільника, 63 кілометри, обходиться у 161 гривню. Перевізники зазначають, що до маршруту Вінниця–Козятин ставляться лояльно і підвищують тариф поступово, аби пасажири не відчули різкого фінансового навантаження.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже діє, тому місцевим жителям слід враховувати нові ціни під час планування поїздок.

Керівництво перевізників пояснює, що зміни відбуваються не для отримання додаткового прибутку, а через економічну необхідність підтримувати маршрути у належному стані та забезпечувати регулярні перевезення.

Експерти радять пасажирам перевіряти актуальні розцінки заздалегідь, особливо на популярних напрямках, щоб уникнути непорозумінь і не затримувати поїздки.

Тож мешканцям, які часто користуються маршрутом між Вінницею та Козятином, довелося звикати до нових розцінок і більших витрат під час регулярних поїздок.

