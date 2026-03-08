Графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 9 по 15 березня охоплять десятки вулиць міста через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.
Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».
Проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінниці затверджено графіки відключення електроенергії на тиждень з 9 по 15 березня.
09.03.2026 року з 10 до 16 години будуть вимикати світло у Вінниці через планові роботи в мережах. Це стосується наступних адрес:
- Івана Багряного 5, 9, 18, 20, 20А, 21, 32
- І. Савченко 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40А, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 76А, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 88Б, 90А, 90Б
- Келецька 78Б
- Левка Лук'яненка 31, 44/1, 46, 50, 50/1, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 67, 67А, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 77А, 78, 80, 81, 81А, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 103А, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 114А, 115, 116, 117, 117А, 118, 118А, 120, 121, 122, 123, 123А, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132А, 132Б, 133, 133А, 134, 134А, 136, 137, 137А, 138, 139А, 140, 141, 142, 143, 143А, 143Б, 144, 144А, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160А, 162, 164, 166, 166А, 168, 172, 174/1, 174/2
- Лугова 1, 1/1, 1/1, 2, 1/3, 1/4, 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 47А, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 77Б, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119
- Миколи Битинського 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 28, 30, 30А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А
10.03.2026 року з 09:00 до 16:00 години вводяться додаткові графіки вимкнення світла. Вони діятимуть на таких вулицях:
- Келецька — №104, 104/36, 106, 114; гаражі біля буд. 104
- Політехнічна — №12, 14, 14А, 16
- 600-Річчя — №16
- Владислава Городецького — №7
- В. Порика — №8, 10, 12, 14
- просп. Космонавтів — №15, 17, 19, 23
11.03.2026 року з 09:00 до 16:00 години будуть тривати відключення в будинках, що розташовані за адресами:
- Дача Харчовик — №6
- Дніпровська — №1–76 (майже всі)
- О. Кобилянської — №2–39, інші номери згадані без конкретних ділянок
- І. Богуна — №1Б/1Н, 153В, 155Д, 238
- Марії Гавриш — №118
- Медова — №43
- Рябчинського — №12
- Ю. Рябчинської — №14
- пров. 1-й Дніпровський — №10, 18
- проїзд 1-й Дніпровський — №19, 25А, 27, 28
- проїзд 1-й Цукровиків — №20
- проїзд 2-й Дніпровський — №5, 12
- проїзд 2-й Цукровиків — всі
