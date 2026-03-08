Проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, через це введено графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 9 по 15 березня.

Графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 9 по 15 березня охоплять десятки вулиць міста через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінниці затверджено графіки відключення електроенергії на тиждень з 9 по 15 березня.

09.03.2026 року з 10 до 16 години будуть вимикати світло у Вінниці через планові роботи в мережах. Це стосується наступних адрес:

Івана Багряного 5, 9, 18, 20, 20А, 21, 32

І. Савченко 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40А, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 76А, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 88Б, 90А, 90Б

Келецька 78Б

Левка Лук'яненка 31, 44/1, 46, 50, 50/1, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 67, 67А, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 77А, 78, 80, 81, 81А, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 103А, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 114А, 115, 116, 117, 117А, 118, 118А, 120, 121, 122, 123, 123А, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132А, 132Б, 133, 133А, 134, 134А, 136, 137, 137А, 138, 139А, 140, 141, 142, 143, 143А, 143Б, 144, 144А, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160А, 162, 164, 166, 166А, 168, 172, 174/1, 174/2

Лугова 1, 1/1, 1/1, 2, 1/3, 1/4, 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 47А, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 77Б, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119

Миколи Битинського 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 28, 30, 30А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А

10.03.2026 року з 09:00 до 16:00 години вводяться додаткові графіки вимкнення світла. Вони діятимуть на таких вулицях:

Келецька — №104, 104/36, 106, 114; гаражі біля буд. 104

Політехнічна — №12, 14, 14А, 16

600-Річчя — №16

Владислава Городецького — №7

В. Порика — №8, 10, 12, 14

просп. Космонавтів — №15, 17, 19, 23

11.03.2026 року з 09:00 до 16:00 години будуть тривати відключення в будинках, що розташовані за адресами:

Дача Харчовик — №6

Дніпровська — №1–76 (майже всі)

О. Кобилянської — №2–39, інші номери згадані без конкретних ділянок

І. Богуна — №1Б/1Н, 153В, 155Д, 238

Марії Гавриш — №118

Медова — №43

Рябчинського — №12

Ю. Рябчинської — №14

пров. 1-й Дніпровський — №10, 18

проїзд 1-й Дніпровський — №19, 25А, 27, 28

проїзд 1-й Цукровиків — №20

проїзд 2-й Дніпровський — №5, 12

проїзд 2-й Цукровиків — всі

