Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області дозволяє не лише пройти необхідні обстеження.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області запроваджується з січня 2026 року і передбачає фінансову підтримку для проходження скринінгу, що допомагає вчасно виявляти серйозні захворювання, повідомляє Politeka.

Інформацію про запуск програми надала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ініціатива «Скринінг здоров’я 40+» охоплює обстеження серця, судин, діабету другого типу та психічного стану. Мета проєкту — дозволити громадянам помітити перші симптоми хвороб і зберегти життєву активність.

Кожен житель регіону від 40 років отримає персональне запрошення у застосунку «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на Дія.Картку зараховують 2000 грн, які можна витратити виключно на проходження скринінгу. Для тих, хто не користується цифровими сервісами, передбачено альтернативний варіант через банки або центри надання адміністративних послуг.

Обстеження доступні у державних, комунальних та приватних медичних закладах, що відповідають вимогам МОЗ і НСЗУ. Перелік клінік буде оприлюднено найближчим часом, що дозволить планувати візит заздалегідь.

На реалізацію програми у держбюджеті 2026 року закладено 10 млрд грн. Міністерства охорони здоров’я, цифрової трансформації та НСЗУ спільно з партнерами контролюють якість послуг та своєчасне зарахування коштів.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області дозволяє не лише пройти необхідні обстеження, а й вчасно виявляти ризики для здоров’я та підтримувати активний спосіб життя.

Організатори радять записуватися заздалегідь, щоб уникнути черг та комфортно пройти всі обстеження.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: хто може мати домівку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: скільки тепер платитимуть жителі.