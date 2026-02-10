Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области позволяет не только пройти необходимые обследования.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области вводится с января 2026 г. и предусматривает финансовую поддержку для прохождения скрининга, что помогает вовремя выявлять серьезные заболевания, сообщает Politeka.

Информацию о запуске программы предоставила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Инициатива «Скрининг здоровья 40+» охватывает обследование сердца, сосудов, диабета второго типа и психического состояния. Цель проекта – позволить гражданам заметить первые симптомы болезней и сохранить жизненную активность.

Каждый житель региона от 40 лет получит персональное приглашение в приложении "Дія" на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на Дія.Карту засчитывают 2000 грн, которые можно потратить исключительно на прохождение скрининга. Для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами, предусмотрен альтернативный вариант через банки или центры предоставления административных услуг.

Обследования доступны в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ. Список клиник будет обнародован в ближайшее время, что позволит планировать визит заранее.

На реализацию программы в госбюджете 2026 заложено 10 млрд грн. Министерство здравоохранения, цифровой трансформации и НСЗУ совместно с партнерами контролируют качество услуг и своевременное зачисление средств.

Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области позволяет не только пройти необходимые обследования, но и своевременно выявлять риски для здоровья и поддерживать активный образ жизни.

Организаторы советуют записываться заранее во избежание очередей и комфортно пройти все обследования.

