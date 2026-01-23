Графіки відключення світла в Полтавській області на 24 січня можливі в окремих населених пунктах.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 24 січня будуть діяти через планові роботи у зв'язку з ремонтними роботами, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє "Омельницька Громада" з посиланням на "ДТЕК".

Енергетики оприлюднили графіки планових відключень електроенергії в Полтавській області на 24 січня, які запроваджуються у зв’язку з проведенням технічних і ремонтних робіт на мережах. Тимчасові перебої з електропостачанням можливі в окремих населених пунктах і районах у визначені години.

В суботу, з 8 до 16 години, будуть діяти вимкнення в наступних населених пунктах:

с.Варакути вулиці:

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)

с.Демидівка вулиці:

Весела (б. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),

Української Перемоги (б. 29)

с.Ковалі:

вул.Польова (б. 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37)

с.Найденівка:

вул.Червоної Рути (б. 1, 1 А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21)

с.Радочини вулиці:

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

пров.Тупиковий (б. 1, 2, 3, 4),

Червоної Калини (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27)

с.Щербухи:

вул.Степова (б. 3)

с.Яремівка

вул.Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 42а, 42б)

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 24 січня.

