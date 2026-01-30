Безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі є частиною програм з безпеки харчування та забезпечення базових засобів існування, які реалізує Благодійний Фонд "Посмішка ЮА", повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті, організація працює у межах гуманітарного реагування на виклики, пов’язані з війною та надзвичайними ситуаціями, і спрямовує свої зусилля на підтримку населення, яке опинилося у складних життєвих обставинах.

Основна увага у роботі фонду приділяється доступу до безпечних продовольчих товарів та речей першої необхідності для людей, що втратили стабільні умови життя.

У межах цього напряму, безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі розглядаються як складова комплексної допомоги, орієнтованої на внутрішньо переміщених осіб та інші уразливі групи населення.

Фонд реалізує програми, метою яких є задоволення базових потреб у харчуванні та засобах існування для тих, хто постраждав унаслідок воєнного конфлікту.

Через гуманітарні ініціативи надаються безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі, а також інші необхідні речі. Це допомагає людям адаптуватися до умов гуманітарної кризи та відновлювати повсякденне життя.

Благодійний Фонд "Посмішка ЮА" не має постійної видачі продовольства, однак час від часу можуть зʼявлятися повідомлення про роздачу у певні дні та години.

Для того, аби не пропустити можливість взяти продуктовий набір, потрібно слідкувати за офіційним сайтом та сторінками у соцмережах. Там завжди публікують актуальну та важливу інформацію про надання підтримки.

