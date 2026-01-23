Наразі триває прийом заявок у Запорізькій області на нову грошову допомогу для пенсіонерів та ВПО.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запорізькій області передбачає надання від 29 тисяч для частини українців, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють організатори фінансової допомоги.

Українці можуть долучитися до "Програми екстреної підтримки засобів до існування", що передбачає надання вразливим домогосподарствам можливості доступу до засобів для існування та створення нових джерел доходу для постраждалих від війни. Домогосподарства матимуть право спрямувати грошову допомогу для пенсіонерів та ВПО у Запорізькій області на запуск та відновлення економічної діяльності.

Програма розрахована на громадян, які мають категорію вразливості:

внутрішніх переселенців;

безробітних;

багатодітних сімей;

родин з дітьми до двох років;

самотніх матерів/батьків з дітьми;

громадян з інвалідністю 1-2 групи, хронічними захворюваннями;

людей похилого віку (від 60 років).

Для реєстрації необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму. Грошова підтримка на розвиток господарської діяльності надаватиметься у межах від 29 до 42 тис. грн, залежно від обраного напряму.

Зокрема, на розвиток птахівництва передбачено 30 тисяч грн. Виробники м’ясної та молочної продукції зможуть отримати до 42 тисяч гривень. Для свинарства розмір допомоги становитиме 31 тисячу гривень. Кролівництво, козівництво та бджільництво підтримуватимуться виплатами у розмірі 29 тисяч гривень. Також до 42 тисяч гривень можна отримати на виробництво харчової продукції або надання сервісних послуг.

Наразі триває прийом заявок у Запорізькій області — зокрема, у Запорізькому районі та Михайлівській громаді. Подати документи можна до 8 лютого включно.

