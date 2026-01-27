Графіки відключення світла в Чернігові на 28 січня відбудуться у визначені години і торкнуться окремих вулиць міста.

Графіки відключення світла в Чернігові на 28 січня будуть введені через впровадження пранових та профілактичних ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

У Чернігові на 28 січня запроваджено графіки планових відключень електроенергії через проведення технічних робіт на міських електромережах. Тимчасове знеструмлення відбудеться у визначені години і торкнеться окремих вулиць міста.

З 9 до 17 години електрику будуть вимикати за наступними вулицями Чернігова:

Батюка — 3, 5, 7, 9, 5А

Берегова — 4

Вишнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 7а

Вороного Г. — 21, 23, 25, 25а

Воскресенська — 39, 41, 43, 45, 47

Ганни Барвінок — 3–42

Гарамів — 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14–23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

Геологічна — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 12А, 18а, 30а, 34а, 34б, 50а, 51а, 51Б, 51В, 54А

Дмитра Бортнянського — 5–8, 11, 13–20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Забарівська — 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 22а, 22б, 22Г, 24а, 26А

Захисників України — 24, 25, 27А

Івана Виговського — 1–12, 14, 15, 17, 19, 1а, 20–25, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б, 30А, 32ж, 32з, 32и, 32К

Іоанна Максимовича — 13, 15, 16а, 17–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кирила Розумовського — 2, 4–7, 9, 11, 13–15, 17, 19, 21, 23–27, 29, 2А, 31–38, 39, 41–43, 45–49, 50–53, 54–57, 58–66, 67, 69, 71–75, 76–83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101а, 101, 151, 151а, 153, 153а, 153В, 153б, 155, 155а, 157, 23а, 25а, 29а, 33а, 35а, 37а, 39а, 39Б, 41а, 41Б, 41В, 47а, 49а, 53а, 59А, 59б, 61а, 61б, 61в, 61г, 62В, 62г, 63а, 65а, 65Б, 74а, 77б, 81а, 83а, 89А, 91а, 91б, 93а, 95А, 97а, 99а

Космонавтів — 2А

Котляревського — 25

Красносільського — 2, 4, 6, 8, 10, 12–20, 22–29, 2а, 31, 4а, 8а, 10А, 10б, 14А, 20а, 21а, 21б, 25а, 26а

Кривоноса 2-Й — 1–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56, 58, 8а

Кривоноса 3-Й — 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15а, 17а

Кривулевська — 1–3, 5, 7, 9, 11, 2а, 3а, 11А, 11б

Левка Лук'яненка — 15

Липинського — 62а

Лугова — 51, 58

Механізаторів — 17, 19, 21, 24–29, 34, 36–38, 40, 42, 44, 46, 28а, 40а, 42б

Михайла Грушевського — 173, 173а, 175, 175/2, 179, 179А, 189, 189а

Нафтовиків — 63–117, 89в, 103а, 103, 103в, 105, 105а, 107А, 107, 109а, 109Б, 109, 111а, 111, 113, 115, 117

Озерна — 2, 3, 6, 8–11, 11а

Олегове поле — 1–12, 1а, 1Г, 9А, 1026, 12Б

Олексія Бакуринського — 52

Олени Пчілки — 3–42, 33а

Пантелеймонівська — 12б, 14, 19

Паркова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 7а, 7б, 7Д, 7/229

Перемоги — 48

Півці — 1, 3–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25–29, 31, 33, 36–38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а

Промислова — 15, 30, 32, 34, 36, 15В/1, 36а

Радіозаводська — 3–9, 11, 13, 17, 19

Радіозаводська Друга — 12–18, 20–28, 31, 32, 34, 36, 18б

Радіозаводська Перша — 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26

Радіозаводська Третя — 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27

Річкова — 2–6, 4а, 5а, 6А

Романа Бжеського — 35–50, 52, 53, 55–58, 62, 41а

Сковороди — 2, 3, 11–25, 27, 29, 31

Сосницька — 1, 2, 4–19, 1а, 20–36, 38, 40–66, 67–80, 81–86, 87–96, 97–102, 103, 103а, 104, 104а, 105–108, 108а, 109–112, 116, 118, 120, 122, 124, 18а, 23а, 30А, 31Б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д, 71а, 71б, 71в, 71Г, 73б, 73Д, 76а, 79а, 83а, 88а, 90а, 94А, 94Б, 95а

Сосницький — 4–9, 13, 19

Степана Носа — 4, 10–20, 22, 2а, 20а

Східна — 1, 7, 10–12, 17, 1а, 25, 27, 35, 57

Тракторний 1-Й — 2–9, 4а, 7б

Тракторний 2-Й — 7, 19, 21, 23

Урожайна — 45

Фабрична — 3–22, 24, 26, 28, 30–52, 5а, 14а, 40А

Чернігівська — 1–51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а

Чернігівський — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

З 9 до 15 години вводяться планові графіки. Вони торкнуться наступних адрес Чернігова:

Володимирська — 1б

Гориста — 1–12, 2а, 6а, 6Б, 7а, 9А, 10А

Куренівка — 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33–35, 36, 38–44, 45–51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 22В, 28а, 36а, 36б, 36в, 38а, 40а, 42а, 44а, 49а, 63а

Миколи Міхновського — 1–26, 28, 30, 5а

Підгірна — 15, 17, 19–28, 17А, 25а, 28а

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

