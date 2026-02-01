Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області допомагає привести фінансову модель підприємства у відповідність до реальних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з нового року, повідомляє Politeka.

З січня 2026 року жителі Чернігівської області платитимуть більше за вивезення сміття та утримання житлового фонду. Для приватного сектору нова ставка становить 37,50 гривень на місяць з однієї особи, а мешканці багатоквартирних будинків — 36,55 гривень. Платежі нараховуються автоматично.

У комунальному підприємстві «Менакомунпослуга» пояснюють, що підвищення пов’язане зі зростанням цін на паливо, витратами на обслуговування техніки та переглядом заробітних плат працівників. Влада зазначає, що нові тарифи забезпечують стабільну роботу систем поводження з відходами та підтримку якості послуг у періоди підвищеного навантаження.

На останньому засіданні міської ради також обговорювали соціальні програми. Зокрема, програму «єВідновлення» затвердили для компенсації витрат громадянам, чиє житло постраждало через бойові дії. Один із заявників отримав 30 580 гривень на ремонтні роботи.

Фахівці наголошують місцевим мешканцям, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області допомагає привести фінансову модель підприємства у відповідність до реальних витрат. Місцевим мешканцям радять планувати щомісячні витрати, відстежувати офіційні повідомлення та вчасно оплачувати рахунки.

Також варто зауважити, що регулярна сплата гарантує безперебійну роботу життєво важливих систем, запобігає заборгованості та штрафам, а також підтримує житлову інфраструктуру у належному стані.

