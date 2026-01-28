Графіки відключення світла в Чернігові на 29 січня відбудуться у зазначені години.

Опубліковані додаткові графіки відключення світла в Чернігові на 29 січня, які вводяться через планові роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

У Чернігові на 29 січня заплановані планові графіки відключення електроенергії у зв’язку з проведенням технічних робіт на міських електромережах. Тимчасове знеструмлення відбудеться у зазначені години та торкнеться окремих вулиць міста, тому мешканців просять заздалегідь врахувати можливі перебої з електропостачанням.

З 9 до 17 години в Чернігові триватимуть додаткові вимкнення. Через планові роботи не буде світла в баудинках, за такими адресами:

1-й Кирила Розумовського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2а, 4а

2-й Кирила Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 7А

Батюка — 3, 5, 7, 9, 5А

Берегова — 4

Вишнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 7а

Вороного Г. — 21, 23, 25, 25а

Воскресенська — 39, 41, 43, 45, 47

Ганни Барвінок — 3–42

Гарамів — 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

Геологічна — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 12А, 18а, 30а, 34а, 34б, 50а, 51а, 51Б, 51В, 54А

Дмитра Бортнянського — 5, 6, 7, 8, 11, 13–20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Забарівська — 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 22а, 22б, 22Г, 24а, 26А

Захисників України — 24, 25, 27А

Івана Виговського — 1–12, 14, 15, 17, 19, 1а, 20–25, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б, 30А, 32ж, 32з, 32и, 32К

Іоанна Максимовича — 13, 15, 17–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16а

Кибальчича — 5, 7, 8, 10, 14, 8а, 10а, 12А

Київська — 93, 95, 97, 99, 100А, 100–129, 131, 99а

Кирила Розумовського — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13–43, 45–67, 69, 71–81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101а, 151, 151а, 153б, 153, 153а, 153В, 155а, 155, 157, 23а, 25а, 29а, 33а, 35а, 37а, 39а, 39Б, 41а, 41Б, 41В, 47а, 49а, 53а, 59А, 59б, 61а, 61б, 61в, 61г, 62В, 62г, 63а, 65а, 65Б, 74а, 77б, 81а, 83а, 89А, 91а, 91б, 93а, 95А, 97а, 99а

Космонавтів — 2А

Красносільського — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 31, 4а, 8а, 10А, 10б, 14А, 20а, 21а, 21б, 25а, 26а

Кривоноса 2-Й — 1, 2, 4–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56, 58, 8а

Кривоноса 3-Й — 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15а, 17а

Кривулевська — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 2а, 3а, 11А, 11б

Левка Лук'яненка — 15

Липинського — 62а

Лугова — 51, 58

Механізаторів — 17, 19, 21, 24–29, 34, 36–38, 40, 42, 44, 46, 28а, 40а, 42б

Милорадовичів — 12

Нафтовиків — 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103а, 103в, 105, 105а, 107А, 107, 109а, 109, 109Б, 111, 111а, 113, 115, 117, 89в

Оборонців Чернігова — 17, 19, 19/5, 19/3, 19/1, 19/2, 19/6, 19/4, 19б

Озерна — 2, 3, 6, 8–11, 11а

Олегове поле — 2–12, 1а, 1Г, 9А, 1026, 12Б

Олексія Бакуринського — 52

Олексія Сенюка — 24, 26–30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 29Г, 29Д, 29Е, 29С, 37а

Олени Пчілки — 3–42, 33а

Пантелеймонівська — 14, 19, 12б

Перемоги — 48, 143А, 145, 147, 149, 151

Північна — 61

Північний — 1–16

Півці — 1, 3–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 31, 33, 36, 37, 38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а

Промислова — 15, 30, 32, 34, 36, 15В/1, 36а

Радіозаводська — 3–9, 11, 13, 17, 19

Радіозаводська Друга — 12–28, 31, 32, 34, 36, 18б

Радіозаводська Перша — 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26

Радіозаводська Третя — 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27

Річкова — 2–6, 4а, 5а, 6А

Романа Бжеського — 35–50, 52, 53, 55–58, 62, 41а

Сковороди — 2, 3, 11–25, 27, 29, 31

Сосницька — 1, 2, 4–20, 21–36, 38, 40–43, 45–50, 51–58, 59, 60–81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91–98, 99, 9а, 9б, 101–106, 107–108а, 108–112, 116, 118, 120, 122, 124, 18а, 23а, 30А, 31Б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д, 71а, 71б, 71в, 71Г, 73б, 73Д, 76а, 79а, 83а, 88а, 90а, 94А, 94Б, 95а

Сосницький — 4–9, 13, 19

Степана Носа — 4, 10–20, 22, 2а, 20а

Східна — 1, 7, 10–12, 17, 1а, 25, 27, 35, 57

Тракторний 1-Й — 2–9, 4а, 7б

Тракторний 2-Й — 7, 19, 21, 23

Урожайна — 45

Фабрична — 3–22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 5а, 14а, 40А

Чернігівська — 1–19, 1Б, 20–26, 28–37, 38–51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а

Чернігівський — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Шевченка — 109, 109а, 111, 111А, 111б, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133, 135, 135а, 137, 137а, 137б, 139, 141, 141а, 141б, 143, 143а, 145, 145а, 145б, 147, 147а, 147б, 149, 149а, 149б, 151, 151а, 151В, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 173в, 175, 177, 177а, 179, 183, 185, 187, 191, 191а, 193, 195, 197, 199, 201, 228В

Шкільна — 2, 3, 4, 5, 7–16, 18, 20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а

Шкільний — 1

Юдашкіна — 1а, 3, 5, 7, 8, 9

Яблунева — 1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Ялівщина — 1, 2

Яровий — 9, 14а

Ящука — 1, 2, 5, 9, 11, 13, 17–21, 23

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

