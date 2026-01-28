Рекомендується заздалегідь ознайомитися з графіками відключення електроенергії в Кіровоградській області на 29 січня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 29 січня складено через додаткові планові та аварійні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Українців попередили про проведення ремонтних робіт, через які електропостачання у деяких районах тимчасово обмежуватиметься. Рекомендується заздалегідь ознайомитися з графіками відключення електроенергії в Кіровоградській області на 29 січня.

Через розчистку трас в Олександрівській громаді додатково вимикатимуть електрику. Обмеження будуть діяти з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:

Любомирка вулиці:

Лісова — 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 58, 64, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 77, 78, 81, 84, 86, 88

Центральна — 1, 3, 4, 8

Шкільна — 1, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58

Тясминська — 2, 5, 6, 17, 21, 25, 27, 34, 42, 56, 74, 76

Триліси вулиці:

Молодіжна — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Нова — 1, 2

Т. Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14

Тиха — 9, 15, 19, 21

Тим часом, через плановий ремонт в межах Кропивницького району, електрику вимикатимуть з 9 до 17 години у таких населених пунктах:

Бережинка:

вул. Лісова — 2а, 4, 6

Федорівка вулиці:

Берегова — 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 12, 14, 14А, 16, 18, 20

Желєзняка — 2, 2-3, 3, 5-10, 10А, 11-13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 31, 36, 6-8, 10, 10А, 12, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 36

Кравчука — 19а

Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Шпаченка — 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29а, 29Б, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області: що змінилося для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: українцям обіцяють підтримку, хто в списку отримувачів.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: куди звертатися за допомогою.