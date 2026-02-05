Безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі надають у межах гуманітарних програм, спрямованих на підтримку людей, які постраждали внаслідок війни.

Безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі залишаються одним із напрямів роботи Благодійного Фонду "Посмішка ЮА", повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті організації, фонд реалізує програми безпеки харчування та підтримки засобів існування для постраждалого населення. Це включає й роздачу безкоштовних продуктів для ВПО в Запоріжжі час від часу.

Фонд працює в умовах гуманітарного реагування, що виникло через повномасштабну війну та надзвичайні ситуації, і зосереджується на тому, щоб люди мали доступ до базових ресурсів для життя.

Йдеться насамперед про забезпечення продовольством та речами першої необхідності для тих, хто цього потребує найбільше.

У БФ пояснюють, що програми безпеки харчування спрямовані на задоволення базових потреб населення, яке постраждало від воєнного конфлікту.

Підтримка охоплює внутрішньо переміщених осіб та інші уразливі групи, для яких доступ до їжі і необхідних побутових речей залишається обмеженим.

Через гуманітарні програми людям надають харчові набори, а також речі, необхідні для повсякденного життя, щоб зменшити навантаження на родинні бюджети в умовах тривалої нестабільності.

Окремо в організації наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі є частиною комплексного підходу до підтримки засобів існування.

Мета таких програм полягає не лише у разовій допомозі, а й у створенні умов, за яких люди можуть подолати наслідки гуманітарної кризи та поступово відновлювати свій побут.

Фонд "Посмішка ЮА" підкреслює, що його діяльність спрямована на забезпечення безпеки харчування як одного з ключових елементів виживання в умовах війни.

