Для пенсіонерів передбачені доплати в Кіровоградській області, проте їх отримати можуть не всі.

В 2026 році частина доплат для пенсіонерів в Кіровоградській області зросла у розмірі через підвищення мінімальної заробітної плати, пише Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба управління Пенсійного фонду.

Відповідно до частини другої статті 28 Закону №1058, мінімальний розмір пенсії для громадян віком від 65 років встановлюється на рівні 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет. У 2026 році ця сума складає 3,45 тисячі гривень і водночас не може бути нижчою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Право на таку доплату в Кіровоградській області мають непрацюючі пенсіонери, які досягли 65-річного віку, отримують пенсію за віком і мають необхідний страховий стаж: щонайменше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Водночас законодавством передбачене обмеження — загальний розмір пенсійної виплати разом з усіма надбавками не може перевищувати 40% мінімальної заробітної плати.

Для пенсіонерів, які після призначення пенсії продовжують працювати або займаються підприємницькою діяльністю, перерахунок пенсії з урахуванням оновленого розміру мінімальної зарплати проводиться лише після звільнення з роботи або припинення статусу фізичної особи-підприємця.

Окрім цього, у 2026 році переглядаються й інші доплати, прив’язані до прожиткового мінімуму. Зокрема, збільшилася надбавка для самотніх пенсіонерів похилого віку, які потребують постійного догляду: замість 944 грн вона становить 1038 грн, що відповідає 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Окремо переглянули доплату за понаднормовий страховий стаж. За кожен додатковий рік тепер нараховують 25,95 грн замість 23,6 грн, але не більше ніж 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

