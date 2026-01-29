Ремонти тимчасово вплинуть на стабільність подачі електроенергії, тому складено графіки відключення світла у Вінницькій області на 30 січня.

З'явилося попередження про додаткові графіки відключення світла, що триватимуть у Вінницькій області на 30 січня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

У Вінницькій області 30 січня передбачені планові відключення електроенергії через виконання технічних робіт на мережах «Вінницяобленерго». Під час проведення робіт можливі тимчасові перебої з електропостачанням, тож мешканцям рекомендують заздалегідь врахувати можливі обмеження та підготуватися до них.

З 9 до 15:30 години в Чечельницькому районі будуть діяти додаткові графіки вимкнення електрики. Вони стосуються населених пунктів:

Анютине вулиці:

Лісова: 4, 8, 12, 14, 19, 22, 24, 28, 30, 31, 39, 41, 49, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 68, 76, 80;

Чапаєва: 1, 9, 14, 56.

Ольгопіль вулиці:

Молодіжна: 5;

Шляхова: 107.

Тартак вулиці:

Миру: 1, 3, 13, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 61А, 62, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 72, 72А, 73, 74, 75, 75А, 76А, 76Б, 76В, 77;

Набережна: 5;

Підгаєцького: 1, 1А, 1Г, 3, 5, 6, 7А, 7Д, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 62А, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А, 78, 78А, 79, 79А, 80, 81, 82, 83А, 84, 86, 87А, 88, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 107, 108, 109, 109А, 110, 110А, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 116А, 117, 117А, 118, 118А, 119, 119А, 120, 120А, 121, 121А, 122, 122А, 123, 123А, 124, 124Б, 125, 125А, 126, 126А, 127, 128, 129, 130, 130А, 131, 132, 133, 134, 134А, 135, 136, 136А, 137, 139, 141, 142, 142А, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151А, 153, 155, 156, 157, 157А, 158, 160, 161, 162, 163, 166, 168, 168А, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 211А, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 219А, 220, 221, 222;

Покровська: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 83, 85, 87, 88, 92, 93, 97, 100, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127А, 129, 130, 131, 132, 132А, 134, 134А, 135, 137, 139, 139А, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 147А, 148, 149, 149А, 149Б, 150, 150А, 151, 152, 153, 153А, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 162А, 165, 166, 166А, 166Б, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177А, 180А, 186, 188А;

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 8А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24А, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51А, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 107, 107А, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145А, 146, 146А, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 163, 163А, 164, 165, 166, 166А, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199.

В Теплицькому районі проводитимуть профілактичні роботи на електромережах. Знеструмлення ттриватимуть з 9 до 15 години в таких населених пунктах:

Комарівка:

вулиця Центральна: 1Б

Стражгород вулиці:

Лісова: 1А, 5, 28, 52, 53, 200Н

Молодіжна: 200Н

Плотянського: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 77, 78, 80, 200Н

Садова: 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 57А, 60, 60А, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 200Н

Шевченка: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 62А, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 86, 200Н

Шкільна: 1, 1А, 1Б, 2, 3А, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5З, 5Т/2, 5Ф, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 200Н

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

