Ремонты временно повлияют на стабильность подачи электроэнергии, поэтому составлены графики отключения света в Винницкой области на 30 января.

Появилось предупреждение о дополнительных графиках отключения света, которые продлятся в Винницкой области на 30 января, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

В Винницкой области 30 января предусмотрены плановые отключения электроэнергии из-за выполнения технических работ на сетях "Винницаоблэнерго". При проведении работ возможны временные перебои с электроснабжением, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть возможные ограничения и подготовиться к ним.

С 9 до 15:30 в Чечельницком районе будут действовать дополнительные графики отключения электричества. Они касаются населенных пунктов:

Анютыне улицы:

Лисова: 4, 8, 12, 14, 19, 22, 24, 28, 30, 31, 39, 41, 49, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 68, 76, 80;

Чапаева: 1, 9, 14, 56.

Ольгопиль улицы:

Молодижна: 5;

Шляхова: 107.

Тартак улицы:

Мыру: 1, 3, 13, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 61A, 62, 64, 65, 66, 66A, 67, 68, 69, 70, 72, 72A, 73, 74, 75, 75A, 76A, 76B, 76B, 77;

Набережна: 5;

Пидгаецького: 1, 1А, 1Г, 3, 5, 6, 7А, 7Д, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 62А, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А, 78, 78А, 79, 79А, 80, 81, 82, 83А, 84, 86, 87А, 88, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 107, 108, 109, 109A, 110, 110A, 111, 113, 114, 115, 115A, 116, 116A, 117, 117A, 118, 118A, 119, 119A, 120, 120A, 121, 121A, 122, 122A, 123, 123A, 124, 124B, 125, 125A, 126, 126A, 127, 128, 129, 130, 130A, 131, 132, 133, 134, 134A, 135, 136, 136A, 137, 139, 141, 142, 142A, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151A, 153, 155, 156, 157, 157A, 158, 160, 161, 162, 163, 166, 168, 168A, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 211А, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 219А, 220, 221, 222;

Покровська: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 44 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 83, 85, 80, 80 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127А, 129, 133, 133 134А, 135, 137, 139, 139А, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 147А, 148, 149, 149А, 149Б, 150,15 153А, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 162А, 165, 166, 166А, 166Б, 167, 168, 169, 170, 7 175, 176, 177А, 180А, 186, 188А;

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 8А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24А, 26, 28, 3 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51А, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 68 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 9 107, 107А, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 123, 2 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145А, 146, 146А, 147, 148, 115 155, 158, 160, 163, 163А, 164, 165, 166, 166А, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 178 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199.

В Теплицком районе будут проводить профилактические работы на электросетях. Обесточение будет продолжаться с 9 до 15 часов в следующих населенных пунктах:

Комаривка:

улица Центральна: 1Б

Стражгород улицы:

Лисова: 1А, 5, 28, 52, 53, 200Н

Молодижна: 200Н

Плотянського: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 77, 78, 80, 200Н

Садова: 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 57А, 60, 60А, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 200Н

Шевченка: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 62А, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 86, 200Н

Шкильна: 1, 1А, 1Б, 2, 3А, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5З, 5Т/2, 5Ф, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 200Н

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

