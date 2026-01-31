Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надається з фонду тимчасового розміщення, який формують органи місцевого самоврядування.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається одним із ключових напрямів підтримки людей, які були вимушені залишити власні оселі через бойові дії, повідомляє Politeka.

Актуальні відомості щодо можливостей розселення публікують через державну платформу «Дія». Там зібрані перевірені пропозиції тимчасового проживання, а також контакти відповідальних підрозділів.

Перед зверненням переселенцям радять визначити місце перебування. Під час вибору локації фахівці рекомендують зважати на рівень безпеки, наявність лікарень, транспортну доступність і шанси працевлаштування.

Додатково інформація доступна на інтерактивній мапі проєкту «Там, де вас чекають». Сервіс дозволяє переглянути кількість вільних місць, умови поселення та координати пунктів прийому у громадах.

Для швидкого підбору варіанту спеціалісти радять заздалегідь підготувати основні дані. Під час звернення зазвичай уточнюють склад родини, вік людей, орієнтовний строк проживання, потребу у медичній допомозі або психологічній підтримці, а також наявність тварин.

Окрему увагу приділяють безпеці. Шукати прихисток рекомендують виключно через офіційні канали, уникаючи приватних оголошень із вимогами передоплати. У разі виявлення порушень радять одразу звертатися до правоохоронців.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надається з фонду тимчасового розміщення, який формують органи місцевого самоврядування. Помешкання виділяють строком до одного року з можливістю продовження, якщо альтернативні варіанти відсутні.

Перевагу під час розподілу мають родини з дітьми, багатодітні сім’ї, вагітні жінки, люди з інвалідністю та літні громадяни, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними для проживання.

