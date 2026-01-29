Грошова допомога на перевірку здоров’я для пенсіонерів в Запорізькій області дозволить своєчасно виявляти ризики та підтримувати здоров’я на високому рівні.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області запрацює з 1 січня 2026 рокуЮ, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Українці від 40 років зможуть пройти безкоштовний скринінг на серцево-судинні хвороби, цукровий діабет 2 типу та проблеми ментального здоров’я.

Кожен, хто підпадає під програму «Скринінг здоров’я 40+», отримає персональне запрошення в застосунку Дія на 30-й день після дня народження. Після підтвердження участі на Дія.Картку буде зараховано 2000 грн. Ці кошти можна витратити виключно на проходження медичного обстеження.

Для тих, хто не користується електронними сервісами, передбачено альтернативний шлях через банки та центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводитимуть державні, комунальні та приватні заклади, які відповідають вимогам МОЗ та НСЗУ. Невдовзі відомство оприлюднить повний перелік закладів.

На реалізацію програми у Держбюджеті на 2026 рік передбачено 10 млрд грн. Міністерство охорони здоров’я, НСЗУ, Мінцифра та партнери працювали над впровадженням ініціативи, щоб кожен громадянин міг отримати своєчасну допомогу для збереження здоров’я.

Грошова допомога на перевірку здоров’я для пенсіонерів в Запорізькій області дозволить своєчасно виявляти ризики та підтримувати здоров’я на високому рівні.

Крім того, українці мають можливість отримати безкоштовні продукти в місті Запоріжжя. Їх надає благодійна організація "Посмішка ЮА". Організація підкреслює, що графік і місця видачі допомоги регулярно оновлюються. У зв’язку з цим усім, хто потребує підтримки, радять стежити за офіційними ресурсами фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі: хто саме має право на отримання домівки.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: жителів попередили про важливі зміни.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: як українцям її отримати.