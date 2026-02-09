Подорожчання продуктів в Одесі впливає на сімейні бюджети місцевих мешканців, повідомляє Politeka.
Дані з офіційного сайту Міністерства фінансів України свідчать про суттєве подорожчання продуктів в Одесі, що видно по середніх цінниках за лютий та січень
М’ясні продукти, зокрема сосиски Бащинський філейні, у січні 2026 року піднялися до середньої ціни 318,20 гривень за кілограм. Для порівняння, у грудні 2025 року середня ціна на ці ж сосиски становила 276,91 грн.
Яйця курячі марки Ясенсвіт (С1, 18 шт.) також стали не такими дешевими, як раніше. У лютому середній цінник на них досяг 144 грн, що на 1,24% більше, ніж у січні 2025 року (середня ціна — 139,23 грн).
Риба та морепродукти станом на лютий 2026 року також демонструють подорожяання продуктів в Одесі. Середня ціна на живого коропа становить 198,50 грн за кілограм, що на 4,86% більше січневої середньої ціни 191,03 грн.
У різних магазинах ціни суттєво відрізняються: у Auchan короп коштує 187 грн/кг, а в Megamarket - 210 грн/кг. Зростання цінників на рибу зумовлено обмеженою пропозицією та високими витратами на утримання рибних господарств.
Основні причини підняття цінників пов’язані як з глобальними, так і локальними факторами. Війна та бойові дії в країні призвели до скорочення поголів’я худоби і птиці, а отже, до підвищення цін на м’ясо та яйця.
Логістичні проблеми і транспорт також впливають на вартість доставки продовольства у місто. Перебої з електропостачанням змушують виробників користуватися генераторами. Все це, в кінцевому варіанті, впливає на гаманці звичайних місцевих мешканців.
