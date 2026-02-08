Загалом робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє обирати між різними графіками та рівнем відповідальності.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі представлена кількома напрямками, які пропонують місцеві роботодавці, повідомляє Politeka.

Знайти актуальні варіанти допомагає платформа work.ua, де регулярно публікують нові оголошення з різними умовами зайнятості.

Зокрема, мережа автозаправних станцій OKKO відкрила набір на посаду продавця-касира із щомісячною оплатою 22 000 гривень. Компанія гарантує офіційне оформлення, стабільні виплати, щорічну відпустку тривалістю 24 дні та оплачувані лікарняні. Окремо передбачене безкоштовне медичне страхування, що охоплює лабораторні обстеження, амбулаторне лікування й планові огляди.

Інша пропозиція надійшла від сервісного центру побутової техніки Молько. Підприємство шукає менеджера із зарплатою від 20 000 до 26 000 гривень. До обов’язків входять прийом, доставка та видача обладнання, а також робота в програмі 1С. Графік передбачає п’ять робочих днів з 9:00 до 17:00 і чергову суботу до 15:00. Працівникам забезпечують навчання, повністю обладнане місце та підтримку колективу.

Окремий напрямок — швейне виробництво. ТОВ «МІК» запрошує кравців до експериментального цеху з оплатою 35 000–40 000 гривень. Завдання включають пошиття спецодягу, військової форми, білизни й костюмів за готовими зразками. Від кандидатів очікують уважність, професійні навички та готовність освоювати нові моделі. Співбесіди проводять за адресою: вул. Північне шосе, 69.

Загалом робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє обирати між різними графіками та рівнем відповідальності, поєднуючи зайнятість із особистими справами та активним способом життя.

