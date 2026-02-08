В целом работа для пенсионеров позволяет выбирать между разными графиками и уровнем ответственности.

Работа для пенсионеров в Запорожье представлена ​​несколькими направлениями, предлагаемыми местными работодателями, сообщает Politeka.

Найти актуальные варианты помогает платформа work.ua, где регулярно публикуют новые объявления с разными условиями занятости.

В частности, сеть автозаправочных станций OKKO открыла набор продавца-кассира с ежемесячной оплатой 22 000 гривен. Компания гарантирует официальное оформление, стабильные выплаты, ежегодный отпуск продолжительностью 24 дня и оплачиваемые больничные. Отдельно предусмотрено бесплатное медицинское страхование, охватывающее лабораторные обследования, амбулаторное лечение и плановые осмотры.

Другое предложение поступило от сервисного центра бытовой техники Молько. Предприятие ищет менеджера по зарплате от 20 000 до 26 000 гривен. В обязанности входят прием, доставка и выдача оборудования, а также работа в программе 1С. График предусматривает пять рабочих дней с 9.00 до 17.00 и очередную субботу до 15.00. Работникам обеспечивают обучение, полностью оборудованное место и поддержку коллектива.

Отдельное направление – швейное производство. ООО «МИК» приглашает портных в экспериментальный цех с оплатой 35 000–40 000 гривен. Задачи включают пошив спецодежды, военной формы, белья и костюмов по готовым образцам. От кандидатов ждут внимательность, профессиональные навыки и готовность осваивать новые модели. Собеседования проводятся по адресу: ул. Северное шоссе, 69

В целом работа для пенсионеров позволяет выбирать между разными графиками и уровнем ответственности, сочетая занятость с личными делами и активным образом жизни.

