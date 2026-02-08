Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області сприяє своєчасному виявленню хвороб.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області запроваджується з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Про старт ініціативи оголосила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Програма реалізується у межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+» та передбачає фінансову підтримку медичних обстежень для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та змін психічного стану.

Жителі регіону віком від 40 років отримують персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження кошти у розмірі 2000 гривень зараховуються на «Дія.Картку» та можуть використовуватися лише для проходження скринінгу. Для громадян, які не користуються цифровими сервісами, передбачена альтернатива через банки або центри надання адміністративних послуг.

Обстеження проводять державні, комунальні та приватні медичні заклади, що відповідають стандартам Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ. Перелік установ опублікують найближчим часом.

Фахівці підкреслюють, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області сприяє своєчасному виявленню хвороб, покращує профілактику та допомагає підтримувати активний спосіб життя старшого покоління.

На реалізацію програми у 2026 році з державного бюджету передбачено 10 мільярдів гривень. Контроль за якістю послуг та своєчасністю зарахування коштів здійснюють Міністерство охорони здоров’я, Мінцифра, НСЗУ та партнери.

Організатори радять записуватися на обстеження заздалегідь, щоб уникнути черг та комфортно пройти всі необхідні процедури.

