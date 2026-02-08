Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области способствует своевременному выявлению болезней.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области вводится с начала 2026 года, сообщает Politeka.

О старте инициативы объявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Программа реализуется в рамках государственного проекта «Скрининг здоровья 40+» и предусматривает финансовую поддержку медицинских обследований для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и изменений психического состояния.

Жители региона от 40 лет получают персональное приглашение через приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения средства в размере 2000 гривен зачисляются на «Дія.Картку» и могут использоваться только для прохождения скрининга. Для граждан, не пользующихся цифровыми сервисами, предусмотрена альтернатива через банки или центры предоставления административных услуг.

Обследование проводятся государственными, коммунальными и частными медицинскими учреждениями, отвечающими стандартам Министерства здравоохранения и НСЗУ. Список учреждений будет опубликован в ближайшее время.

Специалисты подчеркивают, что денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области способствует своевременному выявлению болезней, улучшает профилактику и помогает поддерживать активный образ жизни старшего поколения.

На реализацию программы в 2026 году из государственного бюджета предусмотрено 10 млрд. грн. Контроль качества услуг и своевременности зачисления средств осуществляют Министерство здравоохранения, Минцифра, НСЗУ и партнеры.

Организаторы советуют записываться на заранее обследование, чтобы избежать очередей и комфортно пройти все необходимые процедуры.

