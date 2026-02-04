Графіки відключення світла у Київській області на 5 лютого будуть діяти в населених пунктах, де проводитимуть планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.
Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Зокрема електрики не буде у:
село Гайшин з 08:30 до 14:30 години, вулиці:
- Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16;
- Космонавтів — 1, 3, 5, 7, 8, 9;
- Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
- Набережна — 1, 7, 50, 52;
- Покровська — 1, 2, 6А;
- Польова — 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/2, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36;
- Святкова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17;
- Сонячна — 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- Шевченка — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 94
село Гланишів з 12:00 до 18:00, вулиці:
- Вишнева — 2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
- Клевинська — 1, 4, 6, 12;
- Лісова — 4, 12;
- Покровська — 64А;
- Поліська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14;
- Чигиринська — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- Чорнобаївська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
ТОВ «ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж Феодосіївської громади. Не буде електрики з 06:00 до 17:00 в наступних населених пунктах:
Іванковичі вулиці:
- Джерельна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 22;
- Струмкова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 55, 65;
- Яблунева — 20А, 22, 24, 32;
- Гірський пров. — 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12;
- Долинний пров. — 2, 4, 6;
- Калиновий пров. — 1, 3, 4, 7, 8;
- Каштановий пров. — 1, 5, 6, 8;
- Кипарисовий пров. — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Гвоздів вулиці:
- 1 Травня — 2, 3, 3А, 4А, 5, 7;
- Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5-А, 7А, 8, 8А, 8-Б, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 19;
- Шевченка — 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;
- 1 Травня пров. — 1, 1А, 4А.
05 лютого 2026 року (четвер) буде тимчасово припинено електропостачання з 08:00 до 17:00 в селі Раска на вулицях:
- Мар’янівка (хутір): буд. 1, 17/А, 23, 37
- Раска: буд. 0, 1–5, 7, 10–26, 28А, 31–35А, 39, 41–43, 47, 53, 53/0, 55, 57, 59, 61, 65, 65А, 67, 73А, 75.
Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».
