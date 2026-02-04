З метою підвищення надійності електропостачання проводитимуться роботи, тому вводяться графіки відключення світла у Київській області на 5 лютого.

Графіки відключення світла у Київській області на 5 лютого будуть діяти в населених пунктах, де проводитимуть планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Зокрема електрики не буде у:

село Гайшин з 08:30 до 14:30 години, вулиці:

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16;

Космонавтів — 1, 3, 5, 7, 8, 9;

Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

Набережна — 1, 7, 50, 52;

Покровська — 1, 2, 6А;

Польова — 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/2, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36;

Святкова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17;

Сонячна — 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

Шевченка — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 94

село Гланишів з 12:00 до 18:00, вулиці:

Вишнева — 2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Клевинська — 1, 4, 6, 12;

Лісова — 4, 12;

Покровська — 64А;

Поліська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14;

Чигиринська — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

Чорнобаївська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

ТОВ «ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж Феодосіївської громади. Не буде електрики з 06:00 до 17:00 в наступних населених пунктах:

Іванковичі вулиці:

Джерельна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 22;

Струмкова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 55, 65;

Яблунева — 20А, 22, 24, 32;

Гірський пров. — 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12;

Долинний пров. — 2, 4, 6;

Калиновий пров. — 1, 3, 4, 7, 8;

Каштановий пров. — 1, 5, 6, 8;

Кипарисовий пров. — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Гвоздів вулиці:

1 Травня — 2, 3, 3А, 4А, 5, 7;

Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5-А, 7А, 8, 8А, 8-Б, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 19;

Шевченка — 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;

1 Травня пров. — 1, 1А, 4А.

05 лютого 2026 року (четвер) буде тимчасово припинено електропостачання з 08:00 до 17:00 в селі Раска на вулицях:

Мар’янівка (хутір): буд. 1, 17/А, 23, 37

Раска: буд. 0, 1–5, 7, 10–26, 28А, 31–35А, 39, 41–43, 47, 53, 53/0, 55, 57, 59, 61, 65, 65А, 67, 73А, 75.

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

