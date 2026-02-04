Новий графік руху поїздів у Львові передбачає появу додаткового регіонального пасажирського складу, тому розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів у Львові впровадили у зв’язку із запуском додаткового регіонального експреса №850/851, повідомляє Politeka.

У Рокитнівській селищній раді зазначили, що електропоїзд запровадили з метою покращення обслуговування пасажирів та вивчення фактичного пасажиропотоку на цьому напрямку.

Нови йграфік руху поїздів передбачає появу пасажирського складу зі сполученням Львів – Рокитне-Волинське – Львів, який курсує через Рівненщину.

За інформацією, оприлюдненою у Facebook Рокитнівської селищної ради, додатковий електропоїзд почав їздити з 22 січня.

Рішення про його запуск ухвалили після численних звернень пасажирів, які користуються сполученням між Львовом, населеними пунктами Рівненщини та Волинського Полісся.

Саме аналіз попиту має показати доцільність подальшого збереження цього маршруту у постійному розкладі. Відомо, що №850/851 курсує у визначені дні. У лютому це 5, 6, 8 та 9 числа.

Новий графік руху поїздів дозволяє оцінити завантаженість пасажирського складу як у будні, так і у вихідні дні.

Відправлення з початкової станції відбувається о 07:23, а прибуття у Рокитне-Волинське - о 14:17. Склад робить такі зупинки: Підзамче, Дубляни-Львівські, Сокаль, Шептицький, Ковель, Сарни та Томашгород.

Таким чином, маршрут охоплює низку важливих транспортних вузлів, що забезпечує зручне сполучення для мешканців кількох регіонів.

У зворотному напрямку електропоїзд відправляється з Рокитне-Волинське о 15:11 та прибуває до кінцевої о 22:00.

