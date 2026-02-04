Новий графік руху поїздів у Львові впровадили у зв’язку із запуском додаткового регіонального експреса №850/851, повідомляє Politeka.

У Рокитнівській селищній раді зазначили, що електропоїзд запровадили з метою покращення обслуговування пасажирів та вивчення фактичного пасажиропотоку на цьому напрямку.

Нови йграфік руху поїздів передбачає появу пасажирського складу зі сполученням Львів – Рокитне-Волинське – Львів, який курсує через Рівненщину.

За інформацією, оприлюдненою у Facebook Рокитнівської селищної ради, додатковий електропоїзд почав їздити з 22 січня.

поїзд, Укрзалізниця

Рішення про його запуск ухвалили після численних звернень пасажирів, які користуються сполученням між Львовом, населеними пунктами Рівненщини та Волинського Полісся.

Саме аналіз попиту має показати доцільність подальшого збереження цього маршруту у постійному розкладі. Відомо, що №850/851 курсує у визначені дні. У лютому це 5, 6, 8 та 9 числа.

Новий графік руху поїздів дозволяє оцінити завантаженість пасажирського складу як у будні, так і у вихідні дні.

Відправлення з початкової станції відбувається о 07:23, а прибуття у Рокитне-Волинське - о 14:17. Склад робить такі зупинки: Підзамче, Дубляни-Львівські, Сокаль, Шептицький, Ковель, Сарни та Томашгород.

Таким чином, маршрут охоплює низку важливих транспортних вузлів, що забезпечує зручне сполучення для мешканців кількох регіонів.

У зворотному напрямку електропоїзд відправляється з Рокитне-Волинське о 15:11 та прибуває до кінцевої о 22:00.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.